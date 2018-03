Los municipales anunciaron retención de tareas para el lunes

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía, Miguel Agüero, confirmó hoy que el próximo lunes los empleados comunales harán una retención de tareas "por un incumplimiento en los puntos acordados en las paritarias de 2017".

"Se hará una retención de tareas el día lunes por el no cumplimiento de los puntos acordados en la paritaria 2017", le dijo a La Nueva. el titular del gremio.

Los municipales pararán de 9 a 11, de 16 a 18 y desde las 22 hasta la medianoche.

"Se presentó ayer la hipótesis de conflicto en el Ministerio de Trabajo y hoy hubo reunión de los cuerpos orgánicos y se decidió parar", aseguró Agüero.

La medida se debe a tres puntos claves que, según el secretario general del sindicato, aún no se cumplieron.

Los puntos del conflicto

1. Recategorización de 200 administrativos con más de diez años en su categoría: según Agüero, esta medida está dividida en cuatro tramos y el primero de enero debían empezar con los primeros 50 empleados, "pero no se cumplió".

2. Bonificaciones especiales: "Uno es para Ingeniería de Tránsito y otro para la fumigación, para el riego de calle. Es un plus por riego de calle que también estaba aprobado".

3. "Llegaron maquinarias nuevas que no están nomencladas, entonces hay un plus para los [trabajadores] de Limpieza, en donde hay equipos que tienen martillos, hay neumáticos, grúas, carretones y no hay bonificación para eso".