"Yo no le quité la vida a nadie", aseguró el policía que baleó a un ladrón

El policía Luis Chocobar, involucrado en la muerte de Juan Pablo Kukoc tras el ataque a un turista en el barrio de La Boca afirmó que volvería a actuar de la misma manera y consideró que no le quitó "la vida a nadie".

"Yo creo que sí [volvería a actuar de la misma manera] porque mi accionar, de principio a fin, primero conteniendo al damnificado, llamando al 911, informando, es el correcto. Es el que teníamos que hacer. Yo hice lo correcto. Si no, hoy en día no tendría el apoyo de mis jefes", afirmó Chocobar.

El policía aseguró además en una entrevista que ofreció al diario Clarín: "Yo sinceramente no le quité la vida a nadie. Yo lo único que hice fui repeler una agresión que ya había ocurrido, ya lo apuñalaron [al turista]".

"Existió una agresión, existe en el momento que estas tres personas también podían llegar a ser apuñaladas y seguía existiendo cuando se quiso dar vuelta para darme a mí", indicó.

Además, sostuvo: "El tema es que yo no lo maté. Yo cuando voy al lugar, él estaba herido pero estaba consciente. Él muere varios días después. Si yo lo hubiera matado, le doy en el pecho, en la cabeza... te saco la vida".

"Yo no, de la cintura para abajo. Era que deponga su actitud, que no siga siendo violento. Si pasaba alguien lo agarraba y para cubrirse él lo tomaba de rehén y después íbamos a seguir hablando sobre esto porque no sabíamos qué iba a pasar. Traté de que no siga con lo que estaba haciendo. Supuestamente llega la ambulancia tarde, yo no te sabría decir mas nada de eso", puntualizó.

Chocobar lamentó que "la Justicia hoy en día tiene otra mirada de las cosas, más cuando están los derechos humanos de las personas".

"También es como que miran para otro lado, siempre tratando de tomar al policía como si fuese el culpable porque en este momento es lo que está pasando. Pero creo que se va a hacer Justicia", dijo. (NA)