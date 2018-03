Macri ratificó su proyecto por el salario igualitario: "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre"

El presidente Mauricio Macri ratificó que enviará al Congreso un proyecto para que se cumpla con el "salario igualitario" entre varones y mujeres, que "establece la ley".

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos", afirmó Macri.

Durante un acto por el Día Internacional de la Mujer, el jefe de Estado anunció reiteró que se busca "ampliar una serie de licencias, de fertilización asistida, adopción y también por paternidad".

"Una mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos. Necesitamos que este cambio sea parte de este profundo cambio cultural que está viviendo la Argentina", enfatizó Macri.