El exintendente Bevilacqua presentó un proyecto que se opone a la despenalización del aborto

Mientras que en las últimas horas ingresó en el Congreso de la Nación un proyecto para discutir la despenalización del aborto, ayer se envió otro en sentido exactamente contrario.

Entre los 18 diputados firmantes de este contraproyecto figura el exintendente de Bahía Blanca y actual legislador por el Frente Renovador, Gustavo Bevilacqua.

La Red Federal de Familias impulsa esta ley de "protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños por nacer".

La iniciativa dispone, entre otros puntos, que se garanticen los derechos "a vivir de la persona concebida" y de la madre "a una asignación especial en caso de violación" y a que "no se discrimine a su hijo por sus orígenes genéticos o biológicos".

Asimismo, el derecho del niño "a no ser sometido a procesos que afecten su dignidad" y recibir "asistencia médica integral", y de la mujer a no ser "presionada por el medio externo para la provocación del aborto y a no ser violentada", y el derecho a una Asignación Universal por Hijo por Nacer.

Al igual que quienes están a favor del aborto legal, sus opositores provienen de extracciones políticas diferentes. Además, de Bevilacqua, también firmaron Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal), Silvina Frana (FPV, Santa Fe), Lucila Lehmann (Coalición Cívica, Santa Fe), Graciela Caselles (Bloquista, San Juan), Beatriz Avila (Justicia Social, Tucumán.), Vanesa Massetani (Frente Renovador, Santa Fe), José Orellana (Primero Tucumán) y Karina Molina (PRO, La Rioja), entre otros. (Fuente: Infobae)