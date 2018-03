Turismo Pista: La delegación regional pone primera este fin de semana

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Con participación bahiense en pista, el Turismo Pista, una de las categorías más federales del automovilismo nacional, abrirá el fuego este fin de semana a su campeonato 2018, en el Oscar Cabalén de Alta Gracia (Córdoba).

A la delegación regional del ciclo pasado, compuesta por el local Pablo Streitemberger (Corsa) y el villalonguense Juan Kreitz (Clio), se le sumará el pigüense, radicado en Río Gallegos, Emiliano González (Clio), quien retorna a las pistas tras más de un año de inactividad.

El campeón 2013 de la Clase 3 formará parte, al menos por esta fecha, de la divisional mayor, con el Renault Clio preparado por Gabriel Rodríguez y Rubén Guerini, propiedad de Gustavo Luques.

“No puedo tomármelo como hobby, porque siempre quiero ir a ganar y no solo a divertirme. Al no probar por falta de tiempo y presupuesto, miro muchas cámaras y demás datos de telemetría para tratar de estar a tono y a la altura de las circunstancias, ya que hace más de un año que no me subo. Ojalá podamos correr alguna carrera más este año”, se ilusionó Emi.

Por otra parte, los bahienses Joaquín Volpe (Corsa) y Matías Iseppi (Classic), también integrantes del parque en 2017, no podrán ser de la partida en la primera fecha.

El primero arrastra una sanción de dos fechas de la última cita pasada, como consecuencia de un toque con Juan Benedetti en la prueba final, quien batallaba por la corona en la Clase 2.

Iseppi, por su parte, quien afrontó las últimas dos citas del certamen pasado, no culminó los trabajos en la nueva unidad (ex Corsa de Diego Pérez) con la que afrontará el torneo. Con seguridad, Mati debutará en la segunda cita.

“El auto está en Buenos Aires, donde se le están terminando todas las reformas para adaptarlo al reglamento. Hubo que hacer demasiadas cosas e invertir mucho para terminarlo, por eso preferimos no estar en la primera y llegar bien perfilados a la segunda, en mejores condiciones para pelear y ser protagonistas”, sostuvo.

“Nos dimos cuenta que la categoría es muy competitiva y muy difícil. Sería un Turismo Nacional chico, ya que se usan los mismos autos y los atienden los mismos preparadores. Por eso, hasta que no tengamos un ensayo donde dejemos todo a punto no vamos a debutar”, cerró Iseppi.

Streitemberger, en tanto, confía en repetir las buenas actuaciones logradas en las postrimerías del torneo 2017, donde merodeó entre los mejores pilotos de la Clase 2.

“Tuvimos un final de campeonato bárbaro. Te diría que no estaba en los planes pelear por una carrera, porque todavía nos dedicamos a esto de una manera muy amateur. Ahora tenemos que apuntar a algo más, así que iremos al todo o nada para tratar de ganar una carrera. De todas formas, estar entre los diez sería muy bueno también”, se esperanzó Pablo.

“Por lo que estuvimos escuchando habrá muchos debutantes y un importante incremento en el parque de máquinas; con lo cual eso incrementa el riesgo, porque son chicos que al límite y eso es complicado. Habrá que tener mucho cuidado con eso”, agregó.

Kreitz tampoco quiso quedarse atrás y también palpitó la previa al debut en la divisional mayor, donde intentará dar un salto cualitativo.

“Arrancamos el año con muchas expectativas. Al auto se le hicieron unas cuantas reformas para tratar de pegar un salto y mejorar el rendimiento del año pasado, que no fue del todo malo; simplemente no tuvimos suerte. La idea es ser más constante y tratar de sumar en todas las carreras”, confesó.

“Seguimos con el equipo Antolín Competición. Ya no soy tan joven, por lo que seguir corriendo ya de por sí es algo muy bueno. Ojalá me pueda dar el gusto de subirme a un Clase 2 de Turismo Nacional para darme el gusto. Estoy cerca del retiro y quiero disfrutar”, sentenció.