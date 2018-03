El reglamento del básquetbol bahiense, por ahora, permite el empate

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

Maximiliano Görg continuará siendo -al menos durante una semana-, el presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, luego que el escrutinio de la Asamblea resultó 11 a 11 entre las listas que encabezan Marcelo Pallotti y César Ruesga.

De esta manera, cumpliendo con el estatuto, se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, a las 19.30.

Los dos candidatos estuvieron juntos mientras se desarrollaba la Asamblea, en un clima que tuvo su punto de mayor tensión durante el recuento de votos, con un final que sorprendió a todos cuando se completó la apertura de los 22 sobres.

Qué dijo Pallotti

—¿Te sorprendió el resultado?

—No.

—¿Te incomodó?

—No, de ninguna manera.

—¿Te sentiste traicionado?

—Nooo, mucho menos. Sabíamos que sería parejo. Nosotros no hicimos lobby y habrá clubes que estarán en contra.

—¿Ahora sí harán lobby?

—No me gusta pedir favores y menos pedir un voto. El que no quiso votarnos tiene el mismo derecho de quien lo hizo. Si no me toca a mí y asume César (Ruesga) lo apoyaremos. No me siento defraudado ni enojado.

La opinión de Ruesga

—¿Te sorprendió el final?

—Sabía que podía ser parejo, pero creía que estábamos un poquito arriba.

—¿Estás defraudado?

—No. Si algunos clubes que nosotros contábamos decidieron cambiar, es decisión de ellos.

—¿Qué se hace en una semana para sumar ese voto faltante?

—¡Qué se yo! Esto es muy nuevo para mí. Me gustaría ganar para poder ejercer las ideas que tenemos, pero si gana Marcelo, de afuera voy a apoyarlo. Estando en un club (Olimpo) durante muchos años, aprendí que primero está la institución y después las personas. Y acá, en la Asociación, sucede lo mismo.

Görg y su visión

“No me sorprendió la paridad -dijo el presidente Maximiliano Görg-, porque la esperaba; sí el empate”.

—Tu período se extiende una semana. ¿Es una carga a esta altura?

—No es una carga, pero me voy por doscientos proyectos (sic) que tengo afuera y, la verdad, que estoy deseoso de hacerlos. Y esto me demanda tiempo.

—¿Qué lectura hacés del empate?

—Es muy bueno por un lado y, a la vez, es un mensaje extraño. Será que cuando llegué fue otra cosa. Entonces, ahora, cuando ves que 11 clubes van para un lado y el resto para otro, resulta medio raro.

—¿Esta definición puede generar una grieta?

—No. Los dos quieren lo mejor para la Asociación. Y, por eso me mantengo con hacer la votación en secreto. Me parece que, justamente, la manera de no generar grieta es que nadie sepa a quién votó el otro.

—Te pidieron votar a mano alzada.

—Sí. En realidad, uno de los dirigentes (Leonardo Gómez Talamoni) planteó eso, pero el estatuto dice "a sobre cerrado". Y, si querés modificar el estatuto, debe ser por unanimidad, como pasó con la segunda eventual elección, que se podría haber realizado inmediatamente y los 22 eligieron pasar a cuarto intermedio.

—¿Quién es el próximo presidente?

—¿La verdad? No tengo idea. Lo que sé que, hasta la próxima semana sigo siendo yo, je, je.