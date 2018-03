Sarti: “Hay 27 entrenadores de Primera y yo; soy un privilegiado”

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Antes ponía el pecho, los brazos y las piernas; ahora le toca poner el hombro... Tras cumplir 7 años como coordinador de Olimpo -cargo que aún seguirá ejerciendo-, Walter Sarti fue designado para reemplazar a Enzo "Goma" Farías como entrenador de arqueros del plantel profesional.

El ex arquero aurinegro, quien tuvo la suerte de desempeñarse en todas las categorías que disputó -Liga del Sur, Torneo del Interior y Argentino A, además de Primera División (fue titular ante Lanús, con Gregorio Pérez como DT)-, tendrá la misión de sustituir a Farías, quien también cumplió una dilatada trayectoria en el club.

“No lo esperaba, porque me habían designado para ser técnico en el equipo que juega la liga local. Causó sorpresa la salida de Enzo, a quien respeto mucho como profesional, pero no puedo decir que no estoy preparado, porque es algo que hice toda mi vida”, dijo Sarti, quien aceptó la propuesta que le acercaron tanto el cuerpo técnico, con Christian Bassedas a la cabeza, como la dirigencia del club.

“Me preguntaron si podía dar una mano y, lógicamente, no lo dudé. Para mí es un puesto muy importante y algo muy lindo trabajar con gente con experiencia como el actual cuerpo técnico. Estoy hablando de buenas personas, excelentes profesionales. Eso lo veo a diario”, remarcó Sarti, quien además continuará como coordinador de la institución.

—¿Estás preparado?

—Sí. Sólo espero estar a la altura de las circunstancias. Conozco y sé qué clase de profesionales son. Me genera una gran responsabilidad. Mucha gente confió en mí, incluyendo a los dirigentes; por eso me esforzaré al máximo para ser competitivo en este fútbol tan dinámico.

—¿Qué pretendés de tu trabajo y de los arqueros que vas a entrenar?

—Que lleguen lo mejor posible al día del partido. Ir corrigiendo lo que uno observa desde la experiencia. Pasé distintas formas de trabajos con muy buenos entrenadores de arquero, incluyendo a Enzo (Farías), y la variación que fueron implementando.

“De cada uno sacás cosas, no tengo una formato definido, porque el puesto es exigente y requiere de trabajo continuo para ser rápido de pies, tener buena pegada, reflejos y distintas variables en los movimientos en el área. En lo mental trabajar más con los jóvenes, porque un arquero que ataja en Primera siempre está fuerte de la cabeza y expuesto a los errores, de lo contrario no se llega”.

—Es un puesto bastante ingrato.

—Hay que estar preparado para todo, incluyendo a la crítica. Cuando es buena, muchos se quedan en las atajadas del partido y la valoración, pero también hay que ver los errores, analizarlos. No por sacar tres pelotas de gol uno pasa a ser el salvador y te vas ovacionado. Siempre hay correcciones para hacer, esas que nadie ve.

—¿Cómo lo viviste hoy, siendo tu primer día de trabajo?

—Fue una sensación muy linda, lo viví con mucha naturalidad. Las ganas y el bichito te empiezan a picar como si te tocara atajar a vos, me corrió algo por el cuerpo. Pero enseguida me enfoqué en el trabajo y el entusiasmo superó todo. Lo mismo va a pasar cuando entre a la cancha de fútbol, sabiendo que el entorno es secundario.

—¿Asumir dos cargos a la vez no es demasiada responsabilidad?

—Sí, lo es. En otro lugar no lo haría, pero por Olimpo sí.

—Se escuchó decir a Bassedas que sos un coordinador de lujo, de los que no abundan en el fútbol argentino. ¿Qué te genera?

—No lo escuché. Pero me llena de satisfacción, porque estamos hablando de un cuerpo técnico joven, con un gran recorrido, tanto Bassedas como Almandoz, como futbolistas profesionales. Ellos pasaron mucho tiempo en Vélez, un club modelo donde tenés todo a disposición y te podés destacar. Que se reconozca lo mío es llamativo.

—Sos uno de los 28 privilegiados que entrenan en clubes de Primera.

—(Risas) Hay 27 entrenadores de Primera, y yo. Me siento capacitado, me crié en el club y voy a dar un plus. Lo que puedo decir hoy, es que estoy muy feliz.

Están a disposición

En cuanto a la actividad futbolística del plantel, la novedad saliente para Christian Bassedas pasa por la recuperación de 4 lesionados que se pusieron a disposición del cuerpo técnico.

Entre los mencionados, quien más chances tiene de jugar ante Colón, el venidero sábado, es el arquero Jorge Carranza, aunque la decisión recién se tomará en las próximas horas.

Otros que vuelven son Emiliano Tellechea, David Vega y Maximiliano Fornari, quienes también trabajaron a la par del reto de sus compañeros hoy en Teléfonos.

Por su parte, Cristian Villanueva está suspendido (le quedan 2 fecha) y Mauricio Rosales sufrió un desgarro que lo volvió a marginar.

Olimpo recibirá a Colón el sábado, desde las 17, con arbitraje de Darío Herrera.