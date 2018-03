Premio consuelo para Juez

El siempre histriónico político cordobés Luis Juez estuvo la semana pasada en la Casa Rosada. A su paso por la planta baja de la sede gubernamental, donde tiene sus oficinas el ministro del Interior y Obra Pública, Rogelio Frigerio, se llevó dos noticias, una que puede resultarle buena y la otra decididamente mala.

Juez había vuelto con bastante ruido de su último destino de su último destino dentro de Cambiemos, que fue la embajada argentina en Ecuador. De ese sillón lo eyectó directamente el presidente Mauricio Macri en noviembre del año pasado cuando cometió uno de sus habituales exabruptos verbales, de esos que suelen hacer reír en sus frecuentes pasos por los estudios de televisión. Es que Juez había llamado "mugrientos" a los ecuatorianos, lo que generó la obvia indignación del gobierno del presidente Lenin Moreno, y la consiguiente protesta por escrito de la Cancillería de su país al Palacio San Martín. Macri lo echó sin más trámite.

Por un lado, el cordobés no se quedará sin trabajo luego de su paso por la diplomacia como embajador en Ecuador: por decreto del Boletín Oficial fue designado como nuevo titular del Instituto de Capacitación Política, un organismo que depende de Frigerio y que tiene oficinas en la sede del ex BANADE, a dos cuadras de la Casa Rosada. El nombramiento, que se enmarca en el plan de reforma del gabinete nacional para reducir cargos y dependencias que puso en marcha el presidente a comienzos de año, fue propuesto por el titular de la cartera política y avalado por Macri, a quien al parecer se le pasó el fuerte enojo que le había generado aquel incidente protagonizado por Juez.

Para el exembajador, aunque seguramente no lo dirá en público, el nombramiento podría sonar a premio consuelo. Porque justamente la mala noticia que se llevó del despacho de Frigerio era en verdad el objetivo que había ido a buscar en aquella reunión de hace diez días. El gobierno de Macri, le dijo a Juez de manera bastante diplomática, que no le brindará apoyo para su aspiración de ser candidato a gobernador de Córdoba por la coalición Cambiemos en las elecciones del año que viene.

Antes de verse con Frigerio, y fiel a su estilo, Juez había recorrido algunos estudios de televisión donde invariablemente respondió afirmativamente cuando le preguntaban si tras su paso por Ecuador su siguiente objetivo era destronar al peronismo de su provincia en las elecciones de 2019. "Sí, quiero ser gobernador si se dan las condiciones y si este espacio que integro (Cambiemos) me ayuda", fue más o menos el latiguillo delante de las cámaras de al menos tres programas políticos de la TV por cable.

Fuentes habituales de la cartera política aseguran que la negativa de Frigerio, se entiende que con el visto bueno de Macri, a avalar esa aventura, fue tajante, aunque con buenos modales. El macrismo quiere repetir su resonante victoria en la provincia mediterránea de octubre pasado, que ratificó el espaldarazo que los cordobeses le dieron a Macri en 2015. Para ese cometido el presidente ya tiene su propio caballo del comisario: el diputado nacional y exárbitro internacional Héctor "Coneja" Baldassi.

Lo que está por verse por cuerda separada, y no se comentó en aquella reunión a solas entre Frigerio y Juez, es si frente a ese escenario aparentemente decidido como es la candidatura de Baldassi, el radicalismo de la provincia tendrá por su parte algo que decir, ya que el partido insiste en postular para gobernador al actual intendente de la capital de La Docta, Ramón Mestre.

Juez todavía no lo ha dicho públicamente pero no debería pasar mucho tiempo para que a su vez haga conocer su siguiente reclamo tras aquel rechazo de días atrás: que la candidatura a gobernador de Córdoba de Cambiemos para el año que viene se resuelva mediante las internas abiertas y obligatorias, las PASO, en las que obviamente se presentaría a competir. Habrá que ver, porque según aquellas fuentes no es lo que piensa o planea el propio Macri, para quien no hay otro candidato que no sea "La Coneja".