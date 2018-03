"Aborté porque no podía mantener a otro hijo"

Por Belén Uriarte, Brenda Ghiberti, Sofía Frugoni y Sol Azcárate.

Aborté hace dos meses. Tengo una hija de tres años y no podía mantener a otro bebé. Tomé la decisión con mi pareja.

Julia tiene 27 años y asegura que su último embarazo no fue buscado: estaba haciendo un tratamiento por migraña y el médico no le advirtió que la medicación recetada quitaba el efecto de las pastillas anticonceptivas.

—No tenemos una casa propia, económicamente no estamos bien y por eso decidimos no traer un hijo al mundo. No queremos que sufra o pase necesidades.

Julia tenía dos meses y medio de embarazo cuando tomó esa decisión y no se arrepiente: se puso en contacto con Las Socorristas, una red nacional que acompaña a mujeres en situación de aborto, y obtuvo la contención que buscaba.

Después de tomar la pastilla abortiva, tuvo una gran hemorragia y fiebre. Fue a un hospital de la zona y se sintió mal. Muy mal.

—El médico me trató como si fuese una mugre... Una amiga mía tuvo un aborto espontáneo, no quería perder el bebé, y la trataron de la misma manera. Como con desprecio, con prejuicio.

Julia confiesa que no es nada lindo hacerse un aborto, pero asegura que después del procedimiento sintió alivio.

—Si no tenés una buena situación económica, traer un bebé al mundo para que esté en malas condiciones o muera de hambre… Es como matarlo en vida.

*El nombre es ficticio, pero la historia es real. El nombre fue cambiado para preservar la identidad de la protagonista.

***

"Nos paramos por las muertas y las presas por aborto", es uno de los puntos del paro internacional que se hace en el Día de la Mujer.

Según se informa en el comunicado oficial, el 95 % de los abortos en Latinoamérica y el Caribe son clandestinos e inseguros debido a las leyes restrictivas para interrumpir aquellos embarazos que no son deseados o son productos de violaciones. Por eso, piden el derecho al aborto libre y que no se obligue a ninguna persona a una maternidad forzada.

En Bahía Blanca la marcha arranca a las 18:30 desde la Plaza Rivadavia.

¿Por qué el 8 de marzo?

Hay una polémica alrededor de esta fecha: se señalan dos hechos, ambos ocurridos en la ciudad de Nueva York.

Por un lado, la manifestación masiva de mujeres de trabajadoras textiles realizada en 1857, donde se reclamaron mejoras laborales y rechazaron el trabajo infantil. Por el otro, el incendio de la Cotton Textil Factory en 1908, en el que 129 obreras fueron quemadas vivas por el dueño de la empresa.

Cuentan que de las chimeneas de aquella fábrica salía humo violeta. Por eso hoy ese color representa al feminismo.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres en Dinamarca, resolvieron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y el 8 de marzo de 1917 mujeres rusas encabezaron una protesta contra la hambruna que después condujo a la revolución de Octubre y al establecimiento de un gobierno provisional que concede por primera vez el voto femenino.

Finalmente, en 1975 la ONU estableció el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.