Boca: por qué se dilata la vuelta de Gago

El mediocampista Fernando Gago, capitán y referente de Boca Juniors, inactivo por lesión desde hace cuatro meses y medio, no podrá realizar actividad física por un tiempo indeterminado aún y eso dilatará su regreso al fútbol, tras comprobarse hoy que sufrió un desprendimientos de adherencias en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, en la zona dadora del injerto al que fue sometido.

En ese contexto, Gago, de 31 años, fue examinado hoy en Boca por el doctor Jorge Batista, experto en lesiones de rodilla, y el club elaboró un informe en el que explicó el estado actual del jugador que se aprestaba a reaparecer, a pesar de que no habían transcurrido seis meses de la lesión que sufrió el 5 de octubre de 2017, y la posterior operación a la que fue sometido una semana después, el 12 de octubre de 2017.

"Ayer durante la etapa de rehabilitación con pelota, Gago sufrió un dolor agudo en la cara posterior de la rodilla (hueco popliteo derecho). Se le efectuó una resonancia magnética y se constató el desprendimiento de adherencia de la zona dadora del injerto. Por este motivo suspende transitoriamente actividad en campo hasta que la sistomatología permita retomar los trabajos establecidos", resaltó el informe del doctor Batista, que fue quien operó al ex futbolista del Real Madrid.

Gago asumirá una rehabilitación que le demandará más tiempo para poder volver a jugar (se especuló con un mínimo de dos meses) y que lo dejaría disponible muy cerca del inicio del Mundial de Rusia 2018 que comenzará el 14 de junio.

El jugador nacido en Ciudadela percibe su sueldo como jugador de Boca departe de la FIFA a través de un seguro, porque se lesionó jugando para la el seleccionado de la Argentina contra Perú, el 5 de octubre de 2017, en el partido jugado en "La Bombonera".

Gago, pieza fundamental en el esquema del entrenador Guillermo Barros Schelotto, realizaba la última etapa de su puesta a punto para volver a jugar, luego de haber recibido hace una semana el alta médica departe del doctor Batista.

Sin embargo, en la práctica de fútbol de ayer, el mediocampista sintió un "pinchazo" en la zona operada y hoy se comprobó lo que se intuía, que su regreso deberá demorar.

Más allá de su deseo de ponerse lo antes posible la camiseta de Boca y de lucir la cinta de capitán, el entusiasmo de Gago tenía otro aliciente.

Es que el técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, le abrió la puerta de cara al Mundial Rusia 2018 al señalar que "es un jugador que siempre estuvo en nuestros planes, lo vamos a seguir con atención".

Pero el resultado de tanto estímulo no fue el esperado, y no son pocos quienes en el club piensan que fue apresurado su regreso a las prácticas con pelota, ya que aún no se cumplieron cinco meses de su operación. Y la recuperación de este tipo de lesiones nunca lleva menos de seis meses. (Télam)