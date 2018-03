Guido Pella conoció contra quién jugará en Indian Wells: los rivales de todos los argentinos

El bahiense Guido Pella se enfrentará al español Fernando Verdasco en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos, torneo que se juega sobre superficie dura.

Será el segundo choque entre Pella, 60º del mundo, y el europeo (39º).

El anterior duelo fue reciente: en el ATP 250 de Buenos Aires, a mediados de febrero, con victoria del bahiense por 6-2 y 6-4.

En caso de triunfar, el zurdo podría cruzarse ante el búlgaro Grigor Dimitrov, número 4 del ranking mundial.

El resto de los argentinos

Primera ronda: Federico Delbonis vs. Ryan Harrison (Estados Unidos); Nicolás Kicker vs. Jiri Vesely (República Checa); Leonardo Mayer vs. Víctor Estrella (Rep. Dominicana); y Horacio Zeballos vs. Yuichi Sugita (Japón).

Segunda ronda: Diego Schwartzman vs. Yoshihito Nishioka (Japón) o qualy; y Juan Martín Del Potro vs. Alex de Minaur (Australia) o Jan-Lennard Struff (Alemania).