Polémica caricatura de Baradel: el humorista suarense dijo que recibió amenazas

El fotógrafo y humorista suarense José Luis Dégele, que fue duramente criticado por retratar al sindicalista Roberto Baradel con un arma apuntándole a la cabeza, dijo que recibió amenazas por su caricatura.

El colaborador del periódico Nuevo Día —donde se publicó la polémica imagen— pidió disculpas a quienes hayan sentido que su dibujo resultó desafortunado, pero dijo que no merece que lo hayan calificado de fascista o nazi.

“Incluso me está pasando ahora algo peor, porque desde el anonimato me llegan amenazas telefónicas. Yo firmo mis publicaciones, doy la cara”, sostuvo.

Dégele señaló que las amenazas anónimas le recuerdan un momento de la historia que no quiere repetir, y las calificó de “prácticas mafiosas”. También dijo que no descarta recurrir a la Justicia.

“Se tergiversa todo —lamentó—. La delegada del Suteba, Ana María Schweitzer, habla de Baradel arrodillado y con las manos atrás, pero el dibujo no muestra nada de eso. Me disculpo si lo tomaron mal, pero hay cosas que se dicen que son insólitas. La gente de Suárez sabe quién soy yo”.

También reclamó a quienes lo critican descarnadamente que “se saquen las anteojeras y el fanatismo, para poder debatir sin agresiones ni amenazas”.

“Me escribieron en las redes sociales, me amenazaron por teléfono. Los medios nacionales dieron su opinión sobre mí sin conocerme. Reitero que el dibujo estuvo mal, porque se tomó de manera errónea, pero han creado un fanatismo tipo ISIS, en donde la gente cree lo que quiere creer y no entiende razones”, resaltó.

“Reconozco que la imagen es agresiva”

Al referirse a su caricatura en su columna en el periódico suarense —que se viralizó en las redes sociales y cobró trascendencia nacional—, Dégele reconoció que trató de manera errónea lo que quería comunicar y pidió perdón públicamente a quien se hubiera sentido agraviado u ofendido.

“El gobierno tiene un problema con los sindicatos —explicó—, así que pensé que a Baradel también lo iban a presionar. Entonces relacioné la cláusula gatillo con el revólver. Reconozco que la imagen del revólver es agresiva, pero debo aclarar que me manejo solo, no soy ni macrista ni izquierdista”.

También defendió al medio que publicó la caricatura, el cual —enfatizó— siempre le dio “total libertad para trabajar sin importar la ideología”.

“He puesto fotos de maestros en la vidriera de mi negocio, he apoyado la labor de los municipales como también los he criticado, pero nadie me ha atacado como ahora”, dijo.

“Dictadura es lo que se vivió en su momento, cuando te amenazaban y desaparecías. Esto es un dibujo con nombre y apellido, del que me hago cargo y, si tengo que pedir disculpas, lo hago, pero que Aníbal Fernández o Gustavo Silvestre digan las cosas que dijeron no se puede creer”, añadió. (Agencia Coronel Suárez)