Pigüé: detectan un caso de SUH en un niño de 8 años

Autoridades municipales del área de Salud del distrito de Saavedra confirmaron hoy el caso de un niño de 8 años con un diagnóstico presuntivo de Síndrome Urémico Hemolítico, que fue derivado al servicio de Nefrología del Hospital Interzonal Doctor José Penna de Bahía Blanca.

El pequeño había ingresado a la guardia del nosocomio municipal pigüense el miércoles anterior, fue derivado a Bahía Blanca y regresó nuevamente a Pigüé. Sin embargo, como no evolucionó favorablemente debió ser internado nuevamente en el hospital Penna donde, en las últimas horas, se confirmó el diagnóstico de SUH varios días después de la aparición de los primeros síntomas.

“A veces el cuadro es más lento y puede aparecer en días posteriores dado que tiene que ver con el tema renal, cardíaco y otras cuestiones que empiezan a aparecer en el organismo. Eso provoca que no tengamos un diagnóstico de ingreso, a no ser que el chico no orine”, explicó el secretario de Salud, Oscar Gómez, acotando que a veces no es tan sencillo hacer un diagnóstico.

El funcionario municipal confirmó además que se está investigando la actuación de los profesionales médicos del hospital que intervinieron en el caso. (Agencia Pigüé)