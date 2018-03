Ilda e Ilelen: una persona que encontró en la poesía la pasión por contar la vida

“En flores como en amores para que el capullo crezca hay que saber esperar; Si la cortas muy joven aunque le eches agua fresca la rosa no se abrirá".

La frase corresponde a un extracto de un poema hecho por la escritora Ilda Sardi de Bonacci, quien nos compartió su texto "La mujer como la flor", en homenaje a ellas, a pocos días de conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, el próximo jueves.

Ilda vive en nuestra ciudad, tiene 89 años y una vitalidad que contagia a cada paso y ante cada anécdota. Y como ex empleada de comercio, es una fiel concurrente a todas las actividades que organiza el Sindicato, donde mañana irá a "divertirse un rato, aunque ya no baile como antes"; cuando el mismo agasaje a sus afiliadas, en el Salón de Usos Múltiples de Rodríguez 60 (desde las 21.30).

En la escritura, Ilda encontró uno de los canales para sobrepasar los duros momentos que la vida le presentó, así como también un lugar ideal para retratar vivencias maravillosos, que juntó y junta a lo largo de su vida y en sus innumerables viajes, que recuerda con cariño y detalladamente.

"Pienso que arranqué con la escritura desde chiquitita, cuando hacía los primeros años de la escuela. Cuando la señorita nos decía: 'saquen una hojita que van a hacer una composición'. Y yo escribía y me encantaba. Pero qué pasó: me casé, me enamoré, tuve hijos...Entonces me dediqué a mi hogar", nos contó Ilda.

Pero los años pasaron y, como siempre, uno vuelve adonde fue feliz.

"Un día en el diario sale que una editorial de Buenos Aires, invitaba a la gente que le gustaba escribir. Una cuñada me dijo que mandara y mandé dos temas. Pasaron los días y me llegó una carta que me invitaban a participar para entregarme el libro, con mi escritura, en el teatro San Martín. Fue como tocar el cielo con las manos", recordó.

Y desde ese día, las manos y el corazón de Ilda no pararon de contar historias.

"Yo escribo vivencias. Si yo viajo y veo cosas lindas y me queda algo, escribo. Sobre la vida mía, de una persona, de la familia. Lo hago en narrativas y en poemas. Los temas son variados, pero siempre a través de mis vivencias. Y eso me llena la vida", explicó Ilda, quien en los próximos días sacará su nuevo libro: "Todo se puede: yo puedo, yo me quiero".

El anterior (Poemas y Narrativas) lo presentó en una librería céntrica de nuestra ciudad, para más de 100 invitados. ¿Si los vende? "Sí, pero no me interesa el dinero. No lo hago por eso, sino por el placer de ver que temas le llega más al lector. Es un placer para mí hacer esto", explicó.

Ilda nació en Quilmes, es madre de dos hijos y escribe bajo el seudónimo de Ilelen, es amante a viajar y tuvo la suerte de recorrer gran parte del mundo y nuestro país.

"Perdí un hijo y pienso que Dios, me dio la posibilidad de viajar. Y eso me llena la vida, por el vacío que tengo de mi hijo.

"La escritura también me ayuda a tapar el vacío de mi hijo, que me lo mataron en la época de la dictadura. No porque él estuviera en nada, fue de forma equivocada. Era Maestro Mayor de Obra y estaba en cuarto año de Arquitectura. Jamás se metía en política... tenía una vida de familia.

El dolor lo tengo acá, a veces no me gusta contarlo porque no me gusta llevar el dolor mío a los demás. Fue un momento muy feo el que vivimos los argentinos. Duele pero hay que pasarlo. No podés vivir con eso. El hecho de viajar y estar con gente, me sirvió", admitió Ilda. Eso viajes los solía hacer con su esposo, y ahora acompañada con una fiel amiga de aventuras y, ciertas veces, con su hija.

El próximo destino, contó, será como regalo para sus 90 años, que los cumplirá el próximo 12 de octubre. "Estoy orgullosa porque llegó el 2018. La alegría de que este año voy a cumplir 90 años. Dios me dio vida y la vida me enseñó", dice.

Volviendo a su otra pasión, a la hora de escribir, ella nos explicó que no existe un momento indicado, sino que son ratos de inspiración: "Un día estás haciendo otra cosa y te viene algo que sale del corazón y lo depositás ahí (en el papel) y empezás a escribir y a escribir".

Además, de que eso siempre sea a mano: "no me pongas computadora ni máquina, ni nada, es todo con esto (muestra la mano)”.

En relación al Día de la Mujer, que se aproxima Ilda opinó lo siguiente: "Las mujeres han llegado a lugares importantes, pero yo lo pongo al lado al hombre. Tiene que haber igualdad.

Yo recuerdo que antes cuando se nombraba al hombre de la casa, era como nombrar al jefe. Eso se perdió, ya no encaja, no va. Vos sos igual que yo, todos somos iguales. En ese terreno se ha ganado mucho", entendió.

