"La forma del agua" y una chilena, las películas ganadores en los Oscar 2018

"La forma del agua" fue la película ganadora del Oscar en la entrega que se hizo anoche en Los Angeles (Estados Unidos).



Además, la chilena "Una mujer fantástica" fue la vencedora entre las películas extranjeras.

Los otros ganadores:



-Mejor director: Guillermo del Toro, "La forma del agua".

-Mejor actriz: Frances McDormand, "Tres anuncios para un crimen".

-Mejor actor: Gary Oldman, "Las horas más oscuras".

-Mejor actriz de reparto: Allison Janney, "Yo, Tonya".

-Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, "Tres anuncios para un crimen".

-Película de animación: "Coco".

-Fotografía: "Blade Runner 2049".

-Mejor Guión Adaptado: "Call Me By Your Name".

-Mejor Guión Original: "Déjame salir".

-Mejor Banda Sonora: "La forma del agua".

-Mejor Canción: "Remember Me" de "Coco".

-Mejor Producción: "La forma del agua".

-Mejor Vestuario: "El hilo invisible".

-Mejor Montaje: "Dunkerque".

-Mejores Efectos especiales: "Blade Runner 2049".

-Mejor Maquillaje y peluquería: "Las horas más oscuras".

-Sonido: "Dunkerque".

-Documental: "Icarus"

-Corto documental: "Heaven is a Traffic Jam on the 405"

-Corto de ficción: "The Silent Child"

-Corto animado: "Dear Basketball"