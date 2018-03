Qué opinan las concejalas bahienses sobre la despenalización del aborto

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

El presidente Mauricio Macri habilitó a sus legisladores a incorporar el debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso y de inmediato se transformó en uno de los grandes temas del año.

En Bahía Blanca, 10 de las 11 concejales (hay 13 varones) opinaron sobre el tema. Solo se excusó Constanza Rivas Godio (Cambiemos), quien se encuentra abocada a resolver una situación familiar y pidió postergar su inclusión en el debate.



Laura Biondini, del oficialismo, señaló: “Estoy a favor de la despenalización, que no es lo mismo que a favor del aborto. Teniendo en cuenta que los abortos ocurren, me parece importante la protección de la mujer que toma esa decisión".

"No creo que la despenalización vaya a aumentar la cantidad de prácticas. Todo esto, por supuesto, hay que acompañarlo de una mayor educación sexual e información sobre métodos anticonceptivos. De todos modos, jurídicamente es un asunto muy complejo, hay que ver cómo se resuelve el tema de los pactos internacionales que firmó nuestro país respecto del derecho a la vida”.



Su compañera de bancada, Soledad Martínez, dijo: “Es muy sano que se debatan temas tan importantes como este respetando las distintas posturas para que la discusión sea constructiva, y que el abordaje se realice en forma integral desde las áreas de salud, educación y desarrollo social".

"Los diferentes estudios realizados por ONGs y el Ministerio de Salud nos muestran índices que nos marcan que esta problemática debe constituirse en materia de debate con urgencia, dado que estamos hablando de una cuestión de salud pública".

"Más allá de, en mi caso, estar a favor, es importante destacar que este gobierno promueve este debate, respetando las distintas posiciones y entendiendo su importancia”.



Gisela Ghigliani, de Unidad Ciudadana, sostuvo: “Estoy a favor. La despenalización es un tema de salud pública, debemos tratar de correr la discusión de las cuestiones personales, evitar analizar este asunto desde lo moral o religioso, y romper la discusión binaria de vida o muerte, porque ese planteo siempre busca culpabilizar a la mujer".

"Un tema fundamental es este: todas las muertes por aborto clandestino son evitables. En los países donde se legalizó, la cantidad de fallecimientos disminuyó”.



Desde el PJ- Cumplir, Betiana Gerardi, opinó: “A favor. Conozco gente que tuvo abortos por temas de salud y no tengo dudas de que es algo que hay que poner en discusión. También creo que los legisladores tienen la obligación de no llevar su voz individual sino una colectiva. Hay mucha gente para escuchar".

"Si me tocara votar, antes participaría de todos los foros posibles para conocer todas las campanas. Cuando se discutió la ley de salud mental, pude participar de muchas discusiones y hay una gran cantidad de gente que puede aportar cosas interesantes”.



De Cambiemos, Soledad Pisani planteó: “Sobre todo, estoy a favor del debate, esta posibilidad que plantea el presidente es histórica. Respecto de mi postura, como a muchas personas, se mezclan distintas posiciones: por un lado, soy una persona que defiende los derechos de la mujer, me considero feminista, entendido como defensa de la igualdad de derechos. Entiendo, además, que el Estado debe estar presente y resolver los problemas de los ciudadanos".

"Las consecuencias graves que trae el aborto ilegal son algo que tenemos que atender, las estadísticas son escalofriantes. A eso se le suma la diferencia entre las posibilidades que se abren para quienes tienen poder adquisitivo y aquellas que están en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, estoy a favor de la vida, no sólo en lo conceptual sino que soy madre y, desde los primeros meses, sentí latir los corazones de mis hijas en mí. Creo que siempre un hijo es una bendición".

"Tenemos que encarar la discusión con el proyecto en la mano para ver bien cuáles son sus alcances, dónde queda la participación masculina en una decisión que muchas veces podría ser compartida. Debemos dar un debate jurídico, de políticas públicas de salud y políticas preventivas, debemos escuchar las distintas posiciones para que la decisión sea fruto de un debate amplio y no el resultado de los prejuicios y preconceptos que nos atraviesan a todos”.





Paola Ariente, del PJ-Cumplir, indicó: “En principio, me parece bien el debate, pero tendría que ver qué legislación es la que vamos a discutir. Estoy a favor de la despenalización siempre y cuando se acompañe de un protocolo, que a la mujer se le brinden todas las herramientas para tratar de que revise su postura de querer abortar".

"Luego, si en la última instancia todavía decide hacerlo, que no se la penalice. Creo que ninguna mujer, cuando se charla con ella, desea someterse a una intervención así. No es fácil poner el cuerpo. Espero que sea un debate todo lo amplio que debe ser”.



La oficialista Marisa Pignatelli dijo: “Me parece que el debate es más profundo que aborto sí o no. Antes se debe discutir sobre educación sexual y promoción de métodos anticonceptivos, tanto para el hombre como para la mujer. El aborto debe ser la última ratio, la última instancia".

"Ahora, entre que haya una regulación o no, considero que es mejor que sí exista. En ese sentido, estoy a favor de una ley que despenalice el aborto. De todos modos, hay que ir viendo la postura de cada mujer en su contexto social y que haya libertad de conciencia”.



También de Cambiemos, Gabriela Schieda dijo: “Si tengo que decir sí o no, estoy de acuerdo con el aborto gratuito, legal y seguro. Pero preferiría que empecemos por discutir para que haya una mayor educación sexual, en especial en los lugares más carenciados, para evitar los embarazos no deseados".

"También que haya una ley de adopción más práctica y rápida. En cuanto a los abortos, más allá de la prohibición se hacen igual, por lo tanto me parece que tenemos que cuidar a las mujeres que toman esa decisión”.





Lucía Pendino, de Cambiemos, manifestó: “No tengo una opinión del todo acabada, soy madre y diría que no estoy a favor, pero mientras más me pongo a leer encuentro circunstancias particulares, muy complejas, y me hacen dudar. Además uno observa que tampoco hay acuerdo a nivel científico respecto de cuándo empieza la vida, si es con la aparición del embrión o con la formación del sistema nervioso".

"Sí me parece muy importante el debate y que todos nos pongamos a estudiar y aprender. Hay que ver bien cómo es el proyecto que se va a debatir. Creo que las mujeres tenemos la obligación de empatizar con aquellas que viven en situaciones más vulnerables".

"Finalmente, me parece que si sale la ley de despenalización tenemos que reforzar dos sistemas fundamentales, la salud y la educación, ir mucho más a fondo”.



Romina Pires, del PJ-Cumplir, expresó: “Es un tema complejo, que precisa de un debate serio, responsable y profundo, que no se puede manifestar en pocas palabras. Siempre me he sentido a favor de la vida, y lo sigo sintiendo así, pero por mi experiencia, y desde mi rol de trabajadora social, puedo observar la realidad de muchas mujeres que no acceden a servicios básicos y esto las vulnera, al punto de en ocasiones terminar con su vida por situaciones de clandestinidad".

"Y como me siento siempre en favor de la vida, de todos los ciudadanos, y más aún de aquellos sectores más vulnerables, creo que es necesario un debate que nos permita encontrarnos por sobre las diferencias, y pensar juntos posibles soluciones a esta realidad tan triste para muchas mujeres".

"Es necesario pensar en la educación, en la prevención y en legislaciones que cuiden la vida de todos, niños, niñas y mujeres. Porque en estos tiempos, donde los paradigmas se han transformado, la vida vale igual para cada uno de los integrantes de la sociedad”.