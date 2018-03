Presentaron el plan de remodelación del aeropuerto Comandante Espora

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Con un detallado estudio de la actualidad del mercado aéreo y también con una proyección para el emblemático 2028 --año del bicentenario de nuestra ciudad-- la empresa Aeropuertos Bahía Blanca SA (ABBSA) presentó su propuesta de remodelación y ampliación del aeropuerto, atento al crecimiento en la cantidad de vuelos y pasajeros.

Las reforman proponen --tal cual había adelantado este diario-- una segunda manga de acceso a las naves, la mudanza del sector gastronómico, la adición de cintas transportadoras para el equipaje y de locales comerciales, entre otras.

El análisis de la concesionaria menciona que la cantidad de pasajeros subió de 131.553 en 2005 a 417.637 de 2017, con mes pico en octubre del año pasado, con 40.144 pasajeros. El movimiento de aviones, por su parte, pasó de 2.900 a 5.900.

Las dificultades para el buen desempeño de las instalaciones se verifican en ciertos horarios, de 19 a 20 por caso, donde se encuentran hasta 303 pasajeros simultáneos, en una operación de arribos y de partidas de la misma aeronave. Los valores adoptados para definir la cantidad de metros cuadros e infraestructura necesaria a futuro se tomó para un movimiento estimado de 900 mil pasajeros, en 2028.

El proyecto de ABBSA, ya en manos del intendente Héctor Gay, considera la incorporación de un núcleo y puente de embarque, una manga telescópica, un corredor estéril de arribos y partidas, y una nueva sala de embarque. "Esto permitirá duplicar la capacidad y se optimizarán los flujos y espacios operativos", señala la memoria descriptiva.

Las principales remodelaciones en planta baja comprenden la ampliación y reforma de la sala de retiro de equipajes; nuevas posiciones de check in y self check in, reforma de baños, nuevo espacio gastronómico con terraza verde, renovación de revestimientos, cielorrasos y muros; nuevo mobiliario y equipamiento.

En la planta alta se refuncionalizará la sala de embarque, con baños nuevos; gastronomía; reubicación de la sala vip.

Se completará un 80 % de la doble altura existente con losa de hormigón y columnas del mismo material y se reforzará la estructura del cuerpo de oficinas.

Se nivelará la diferencia de pisos existente entre la sala de embarque y el primer piso de oficinas con una rampa para discapacitados. Las dos salas de embarque quedarán completamente integradas con el pasillo y las áreas intermedias.

No hay fecha confirmada para el comienzo de las obras de readecuación, pero desde ABBSA apuntan a que sea este año. Tienen en claro además que pretenden una actualización de la tasa de embarque y que la misma, que debe tener el visto bueno del municipio, depende de la puesta en marcha de los trabajos.