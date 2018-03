Polémica por doping positivo en uno de los mejores boxeadores del momento

El boxeador mexicano Saúl Álvarez, quien se prepara para su combate revancha ante Gennady Golovkin el 5 de mayo, dio positivo de Clembuterol (anabólico) en un control de antidoping, según informó la promotora Golden Boy Promotions.

La compañía expuso que como parte de los exámenes voluntarios que el boxeador solicitó, una de las pruebas dio positiva con niveles mínimos de la sustancia mencionada.

"Soy un atlelta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido. Me someteré a todas las pruebas que se requieran para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá", sostuvo Canelo.

Golden Boy notificó inmediatamente los resultados al promotor de Golovkin Tom Loeffler, así como a la Comisión Atlética del estado de Nevada.

Loffler, quien no emitió declaraciones, desconoce qué efecto tendrá esto en la celebración de la pelea revancha en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

El director del laboratorio SMRTL, encargado de llevar a cabo los exámenes, expresó: "los niveles están en el rango consistentes a lo que se espera de carne contaminada".

Por otra parte, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo adelantó que se hará una investigación para determinar la situación, a su vez que expresó que la contaminación de carne con esa sustancia es un problema de salud en México.