Polémica por una caricatura de Roberto Baradel

Una gran polémica, junto con un alto grado de repudio y rechazo, despertó en la comunidad educativa una imagen publicada en la última edición impresa del semanario suarense "Nuevo Día", en la que se observa al secretario general de Suteba, Roberto Baradel, apuntado por un arma.

La caricatura, incluída en el espacio “La vida a través de la imagen”, señala que “las clases solo comenzarán cuando el gobierno decida implementar la cláusila gatillo. Parece que el ministro de Educación ha tomado nota”.

De inmediato, en pleno conflicto docente, la imagen comenzó a viralizarse a través de las redes sociales, cosechando el repudio de distintas entidades vinculadas a la educación, sindicatos municipales, partidos políticos, bancadas de concejos deliberantes y entidades sociales, entre otros.



Incluso, desde Suteba Coronel Suárez se indicó que la imagen hace una franca y llana apología del delito.

“¿Por qué” -se preguntan a través de un comunicado- Porque tiene claros fines políticos, propios de emergentes dictatoriales que, amparándose en la vapuleada libertad de expresión, instiga y promueve abiertamente a la violencia”.

"Es una mirada desde el humor"



El director de "Nuevo Día", Eduardo Minich, desestimó que la caricatura publicada busque generar violencia y remarcó que se trata de "una mirada desde el humor".

"Me llama la atención que se genere tanto revuelo. En nuestro medio le damos libertad a quienes colaboran con nosotros. Tenemos el aporte de dos caricaturistas locales que recogen lo que sucede en la realidad y me entero lo que hicieron cuando sale publicado", dijo a La Nueva.

"Respecto a este caso, (el dibujante José Luis) Degele lo hizo de manera espontánea. Autorizo esta y otras publicaciones que abarcan un amplio espectro de opinión", añadió.

Minich señaló además que el caricaturista mantiene el absoluto respaldo del medio para hacer lo que necesite.

"Esto no tiene relevancia: es una mirada desde el humor. De ahí en más, depende de cada uno cómo lo toma", concluyó.