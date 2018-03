Los índices de acatamiento llegan al 90% en el sudoeste

Con porcentajes de acatamiento muy distintos entre sí, que van desde el 15% al 91% según el distrito, se está cumpliendo hoy el primer día del paro docente en todas las escuelas de la zona.

Hasta el momento, y según un sondeo realizado por La Nueva., los distritos donde más se sintió la medida de fuerza fueron Monte Hermoso y Patagones, con acatamientos que alcanzaron el 91%. En este último distrito, en la ciudad cabecera y Villalonga se superaron esos porcentajes.

Además, muchos representantes de Suteba y Unter viajaron a participar de la marcha en Capital Federal.

En Saavedra, fue de 64% el índice de adhesión al paro en todos los niveles y modalidades de las escuelas públicas del distrito, según el dato oficial de la Jefatura Distrital de Educación. A nivel privado, SADOP adhirió a la protesta y acataron los docentes pigüenses del Colegio La Salle; mientras que en el Instituto Niño Jesús -de esa ciudad- la actividad es normal.



En tanto, en Coronel Dorrego -según fuentes de Suteba- la adhesión es del 42% y se aclaró que mañana podría repetirse este porcentaje.

Al respecto, la secretaría general del Centro de Educadores Dorreguenses, Graciela Pérez, admitió que en este gremio la votación para definir la posición sobre el paro fue muy pareja.

“Muchos docentes que fueron clases respaldan el reclamo, pero el año pasado fueron muy vapuleados por los descuentos”, dijo. Además, cuestionó al gobierno provincial por haber convocado a dos reuniones sin mejorar la oferta.

En Coronel Pringles, los gremios estiman que el nivel de acatamiento fue del 40% en todo el distrito. Hubo casos de escuelas que directamente no abrieron sus puertas, y otras donde se dieron clase casi normalmente.

“Si se supera el 50% en la provincia, se va llamar a una nueva mesa de dialogo después del martes. Si no, seguramente se demorará hasta la próxima semana”, señaló un gremialista pringlense.

En Coronel Suárez, donde el índice de acatamiento rondó el 20%, la referente de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires, Natalia Castro, remarcó que si bien existe temor de algunos maestros a los descuentos que aplicaría el gobierno provincial, "este paro representa un no rotundo a la propuesta de (la gobernadora María Eugenia) Vidal”.

"(En la negociación se) incluyó una cláusula de revisión, pero sabemos que después se diluye y no hay aumentos. El mandato de los afiliados es firme en continuar con las medidas de fuerza", dijo la docente, quien aseguró que “el gobierno ha llevado a cabo una campaña intensiva de desarticulación de los sindicatos”.

"Debemos tener en cuenta las condiciones laborales de los docentes. Si no tenemos un buen sueldo debemos tomar dos y hasta tres turnos; y cuando no tenemos tiempo para planificar, corregir y disfrutar, comenzamos a faltar. Todo está relacionado", agregó.

En Tornquist, los porcentajes oscilan entre el 15% y el 33%, según la fuente. En Puan, el índice de acatamiento fue muy bajo. En tanto, en Tres Arroyos prefirieron esperar a que la Provincia emita los números oficiales.