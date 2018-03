El primer trailer de House of Cards sin Kevin Spacey: "Ahora mando yo"

Netflix lanzó en las últimas horas el primer trailer de la nueva temporada de House of Cards sin Kevin Spacey, tras las denuncias de abuso sexual contra él.

Esta temporada contará solo con 8 capítulos y en el adelanto se ve a Robin Wright que interpreta a Claire Underwood tomar las riendas de la Casa Blanca: "We're just getting start" (Esto es solo el inicio), dice desde el despacho oval.

Netflix aprovechó la gala de los Oscars para publicar la última entrega de la serie que todavía no tiene fecha de estreno. (Minuto Uno y La Nueva.)