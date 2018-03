"Basta de tener a los chicos como rehenes", dijo la jefa regional de Educación sobre el reclamo salarial

La jefa regional de Educación, Celeste Veiga, habló hoy en el marco del inicio de clases en el jardín 916 y pidió terminar con "tener a los chicos como rehenes" en referencia al paro docente.

En ese sentido, dijo que los docentes que hacen paro "priorizan el derecho salarial por sobre el de la educación" y pidió un aplauso para los docentes que "hacen su lucha desde las aulas".

"Los docentes somos los responsables de la educación de los chicos", dijo Veiga y aseveró que la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Educación de la provincia Gabriel Sánchez Zinny "son quienes trabajan para revertir la baja calidad educativa".

Veiga habló de la "preocupación" sobre los resultados de nivelación de matemática en la Universidad Nacional del Sur (solo el 6 % aprobó).

Además, remarcó que "las familias tienen que saber la realidad sobre la calidad educativa que nos compromete como educadores" y en referencia al jardín dijo que "está en situación de privilegio, pero hay escuelas con un inodoro para 1.000 chicos".

Veiga reconoció que "di un discurso político en un jardín". De hecho, hubo un asistente que le gritó que "si hablas de política, hablá de pobreza" y otros padres tampoco estuvieron conformes con el discurso de la funcionaria.

"1.000 alumnos con un inodoro" y otras 10 frases del duro discurso de la jefa regional de Educación

Por último habló sobre el cierre de bachilleratos para adultos y dijo que "no van a cerrar en cuanto a formato, sino que se amplía la oferta". Respecto al cierre de escuelas rurales aseguró que "no cerraron, excepto una de Villarino que no tenía alumnos".

El acto fue presenciado por el intendente Héctor Gay, que guardó silencio y no dio ningún discurso; los concejales oficialistas Leandro Santomassimo y Federico Tucat; la edil de Cumplir, Romina Pires; la secretaria de Gestión Ambiental Adriana Chanampa, el subsecretario de Comunicación Carlos Rossi, el secretario de Obras Públicas Alejandro Meneses y la subsecretaria de Educación Morena Rossello, entre otros funcionarios.