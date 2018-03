Un actor de "La Casa de Papel" quiere estar en el Bailando 2018

Un actor de la popular serie de Netflix "La Casa de Papel" expresó en las últimas horas sus ganas de trabajar en Argentina y ser parte del "Bailando 2018".

Se trata de Jaime Lorente López, quien caracteriza a "Denver" y, ante su deseo, recibió respuesta de Marcelo Tinelli.

"Si encajara por fecha y fuese viable, yo encantado de participar del Bailando por un Sueño. Me gusta mucho bailar. Todavía no he recibido ninguna propuesta pero en eso estamos. Estudié en una escuela de arte dramático en el que hacíamos acrobacia, esgrima, etc..", dijo el actor español.

A lo que Tinelli pidió a sus productores que arreglen los días y horarios para que Lorente López pueda esta en la pista.

Por otro lado, "Denver" aclaró que solo vendría al país por trabajo: "Estoy en contra de todo este mundo que se ha armado por mandar un 'me gusta' a una foto", enfatizó en referencia los likes que dio a fotos de Laura Fernández y Jimena Barón.