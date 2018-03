Bahía Blanca, ¿ciudad sedentaria o ciudad físicamente activa?

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

“La sensación es que hay muchísima más gente haciendo actividad física”. La afirmación corresponde al presidente de la Sociedad de Cardiología de Bahía Blanca, doctor Walter Villalba, quien rápidamente aclara que no existen cifras oficiales sobre los hábitos sedentarios o saludables de los bahienses.

Pero al igual que los profesionales de la salud, cualquier persona que viva en la ciudad pudo observar cómo en el transcurso de los últimos diez años las calles y los espacios verdes se poblaron de caminantes, corredores, patinadores y deportistas amateurs en general.

Respecto de los rangos etáreos que tomaron más conciencia sobre la importancia de combatir el sedentarismo, Villalba opinó que “hoy la onda de hacer deporte abarca a todo el mundo, si mirás el parque y el paseo de las esculturas están todas las edades representadas, hasta la gente mayor se lo tomó en serio. Eso sí, seguramente habrá un 40 % --estimativo-- que no hace nada porque el trabajo u otras prioridades no se lo permiten”.

Pero hay un sector de la población que, no solo en Bahía, preocupa a los médicos. “Hoy nuestro mayor temor está en los niños y adolescentes, se está trabajando mucho con ellos e intentando que rompan el sedentarismo que les provoca el abuso de la tecnología. Como están todo el tiempo con la playstation o el celular no se inclinan por la actividad física”, alertó el cardiólogo.

Acerca de la distinción según sexo, Villalba opinó que actualmente hombres y mujeres están igualados en los hábitos. “Hace 40 años era impensado que una mujer hiciera footing o running, hoy ganó mucho espacio y hasta le gana al hombre en cuidado personal. El hombre generalmente es más de deporte en grupo, pero las mujeres caminan, corren y van más a distintas gimnasias”, analizó.

En qué consiste el sedentarismo

Para despejar dudas o confusiones, el titular de la Sociedad de Cardiología local explicó que si bien el sobrepeso y el sedentarismo están asociados, no son lo mismo.

“Si vos permanecés sedentario más tiempo, tendrás tendencia a engordar, pero hay gente con sobrepeso que tiene dos o tres estímulos semanales de actividad física de 40 o 50 minutos cada uno y eso ya rompre el sedentarismo. Lo mismo puede suceder a la inversa, una persona muy delgada puede ser sedentaria, y también juega un factor importante la genética a la hora de enfermedades como la diabetes o el colesterol: un obeso sedentario puede no tener colesterol y una persona delgada y físicamente activa puede tenerlo. Son conceptos fuertemente asociados pero no son una condición sine qua non”, aclaró.

El cardiólogo destacó el impacto positivo como generador de conciencia que tiene el deporte amateur, sobre todo en la gente joven.

“Gracias a las crecientes actividades deportivas que se organizan en la ciudad, especialmente amateurs, se está generando una conciencia de consultar al médico y hacerse el chequeo correspondiente. Es el principal gancho que tenemos con la gente joven”, comentó, mientras que hizo hincapié en que sigue habiendo un vacío entre el fin de la visita al pediatra y el comienzo de la propia al clínico en el que hay que captar al paciente.

Consultado por los peligros de abandonar bruscamente el sedentarismo para iniciarse en la actividad física, Villalba sostuvo que “cuando empezás a hacer deporte después de mucho tiempo inactivo, aunque hayas sido deportista, hay que ir de menor a mayor, con cargas bajas al principio, y en lo posible guiado por un entrenador o un profesor de educación física. Una prudencia que sirve en términos globales, para todos aquellos que hace tiempo no se mueven y quieran empezar por ejemplo a correr, es que si querés correr una carrera de 10 kilómetros tendrás que entrenar 10 meses, y si querés llegar a correr 42, tendrás que entrenar 42 meses”.

Sobre cuál es el deporte que más creció en adeptos la última década en nuestra ciudad, el subdirector del hospital Privado del Sur opinó que “si bien la cantidad de ligas de fútbol amateur es tremenda, en crecimiento y notoriedad sin dudas es el running. Es el que más gente convoca, de más edades y en el que más se incluyó la mujer. Creció y se popularizó mucho en sus distintas modalidades: cortas, medianas y largas distancias, hay cada vez más gente que hace triatlones, medio ironman, ironman y hasta ultramaratón”.

“Antes venía un público bastante específico”

Sebastián Bicciconti es, desde hace 10 años, entrenador de Aktitud+, uno de los primeros grupos de corredores de nuestra ciudad. Y manifestó que cuando comenzó el auge de la actividad en Bahía, hace unos 10 años, el que empezaba a correr era alguien menor de 40 años que seguramente había dejado de hacer un deporte grupal y quería seguir en actividad, mientras que hoy, gracias al efecto contagio, el hábito se trasladó a todas las edades.

“El grueso de la gente tiene treinta y pico, cuarenta años, pero también hay muchos de veintilargos, algunos adolescentes que dejan de hacer algún deporte federado porque empiezan la universidad y también hay gente de hasta 60 años”, explicó.

Sobre la masividad que ganó el running en la última década, sostuvo que se nota en las calles, en los espacios para hacer actividad física que se encuentran cada vez más saturados, en la cantidad cada vez más grande de carreras y en la constantemente creciente concurrencia a las mismas.

“Creció la actividad y creció la industria a su alrededor, hoy te venden la remera, el reloj, las zapatillas, etcétera. La actividad todavía no llegó a su techo, en estas cosas siempre el termómetro son Europa, Estados Unidos y Buenos Aires, y allá el running sigue en expansión, por lo que acá también seguirá creciendo”, analizó.

Con respecto a los cuidados de los corredores amateurs, muchos de los cuales pocos meses atrás eran más bien sedentarios, Bicciconti destacó que “el runner es de los que más se cuidan en comparación con otros deportes, por dos motivos fundamentales: por un lado el hecho de que sí o sí se tiene que entrenar 3 o 4 veces por semana para poder progresar, competir y que le sirva lo que hace, a diferencia del fútbol, o el básquet, en cuyas ligas amateurs muchos van a matarse después de haber estado quietos toda la semana, con los perjuicios que ello conlleva; y por otro lado porque, además de que los entrenadores solemos exigir estudios médicos y ergometrías, los que más se exigen, que más en serio se lo toman, se hacen controles exhaustivos sí o sí porque las carreras importantes en las que compiten así se los demandan”.

Acerca de si muchos de los principiantes en la actividad provienen de una vida sedentaria, el entrenador explicó que, si bien para ingresar en su grupo se requiere estar medianamente entrenado, en otros donde eso no es una condición es muy normal que llegue gente inactiva, que directamente empieza a entrenar caminando y finalmente en muchos casos termina logrando grandes progresos.

Testimonios

Gabriela, 54 años. “La gente está tomando conciencia, sobre todo la gente joven, más que nada con el cigarrillo pero no así con el alcohol. Yo fumo y soy de la generación en que fumar era snob, no sabíamos tanto de los perjuicios del cigarrillo. Me cuesta dejar de fumar pero por lo menos me gusta caminar, salgo tres veces por semana”.

Soledad, 50 años. “Camino diariamente para ir y volver del trabajo, unos 20 minutos de ida y otros tantos de vuelta, también si tengo que hacer algún trámite en el centro aprovecho a venir caminando y después me vuelvo en colectivo. En las comidas me cuido porque lo tengo que hacer obligada por el tema de la tiroides y el colesterol. Además me peso seguido y cuando subo un poco me empiezo a cuidar. Vicios no tengo”.

Silvana, 37 años. “No hago nada porque no tengo tiempo, me encantaría pero hago horario cortado y en la pausa prefiero compartir tiempo con mi hijo. Precisamente hasta que quedé embarazada, hace poco más de 3 años, iba al gimnasio y salía a correr, pero ahora no tengo ratos libres. No me cuido en las comidas y por suerte no tengo sobrepeso, fumo muy de vez en cuando y los últimos chequeos médicos que me hice fueron en la época del embarazo”.

Guillermina, 29 años. “Por el momento no hago nada, debería, pero dejé hace un año. Hacía natación y tengo que retomar sí o sí porque la necesitaba y necesito por mis problemas de columna. En las comidas ni me cuido ni me excedo, no fumo y me hago controles médicos bastante seguido, una o más veces por año”.

Fernando, 50 años. “Tengo una rutina de salir a caminar casi todos los días, entre 8 y 10 kilómetros, más o menos una hora y media. Correr no corro porque tengo una hernia de disco, camino para sentirme bien, porque me evita ir al psicólogo y para descansar un poquito mejor a la noche. En la alimentación me cuido porque después de cierta edad está bueno hacerlo para mantenerse sano, hace casi un año dejé de fumar y lo de la caminata diaria lo hago hace casi 5 años”.

Ariel, 44 años. “Empecé el gimnasio hace poco a la mañana, porque trabajo de tarde, y voy todos los días. Me suele pasar que empiezo y dejo, sucesivamente, pero siempre trato de hacer algo, por salud, mismo motivo por el cual me cuido en las comidas, aunque tengo la ventaja de ser delgado. No fumo y no tomo”.

Jorge, 38 años. “Entre salir a correr y jugar al fútbol hago actividad física 4 veces por semana. Me cuido en las comidas más que nada porque me gusta comer sano, desayuno frutas para tener una buena base como para encarar una jornada larga de laburo. No fumo, alcohol tomo solo los fines de semana y la comida me la hago yo, por lo que considero que es bastante sana”.