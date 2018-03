Una batalla ganada

Cecilia Corradetti

Ccorradetti@lanueva.com

Si alguna fecha quedará grabada a fuego en la vida de Iris Bibiana Bustamante es el 27 de mayo de 1995

Ese día, en el Hospital Municipal, le dieron a su hijita de dos años un diagnóstico que jamás quiso escuchar: Leucemia Linfática Aguda (LLA). Comenzó así la etapa más difícil y dolorosa de su vida.

Aquellos días quedaron atrás: Anabel tiene 25 años y se muestra más saludable que nunca. Sin embargo, esta madre aguerrida y luchadora insiste en dejar su mensaje de esperanza para quienes deben atravesar la misma adversidad, así como de agradecimiento para una institución que representó todo un pilar en el proceso, Ayuda-Le. Porque, según advierte, ningún dolor se compara con el de ver sufrir a un hijo y, menos aún, con que su vida corra peligro.

También mamá de Matías, de 30, y de Bibiana, de 27, Iris evocó que los síntomas de Anabel comenzaron con temperatura elevada y decaimiento.

La llevó al hospital sin tiempo que perder y, pocas horas más tarde, ya internada en observación, le hablaron de esta enfermedad de la sangre por la cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Y su vida se derrumbó. Y transcurrió prácticamente un año en el hospital. Se había “mudado”, grafica.

“Quedó aislada en una habitación y lo que en un principio fue preocupación se transformó en bronca, impotencia y hasta deseos de no vivir más...”, evoca.

“Mi nena, sana y hermosa, estaba en aquella cama mientras los médicos no dejaban de prepararme para lo que se venía. No podía creerlo. Me quise morir y al mismo tiempo necesitaba estar más viva y más de pie que nunca”, reflexionó.

--¿Quién la ayudó a sortear esa etapa?

--El doctor Horacio Caferri cumplió un rol fundamental, no sólo desde el punto de vista profesional, sino afectivo y de contención. A veces estas historias sirven para algo: saber la enorme gente que uno tiene cerca, así como muestras de solidaridad que nunca olvidaré. Tenía, además de “Ana”, dos chicos pequeños, hice lo que pude.

--¿Cómo fue la evolución?

--Yo diría que al principio fue “involución” porque su cuadro se agravaba a pasos agigantados debido a sus defensas bajas. Una semana después la derivaron al Hospital Penna, donde, al igual que en el Municipal, la atención fue impecable. Y fue entonces cuando entró en escena Ayuda-Le.

--¿Cuál fue el momento más extremo?

--Cuando los médicos reunieron a toda la familia para que nos despidiéramos. Mi hija estaba en terapia intensiva y nosotros sin saber si salía. Me enojé con Dios. También le rogué y finalmente me concedió eso que tanto suplicaba. Finalmente le pedí perdón. El tratamiento duró más de un año, durísimo, pero los controles continúan hasta el día de hoy.

--¿Qué significó Ayuda-Le?

--Un bastón impresionante. Las voluntarias estaban en todos los detalles, hasta en el hecho de conseguir la medicación cuando la obra social se atrasaba. Esa incondicionalidad, de alguna manera, se la devuelve hoy mi hija, que todos los martes ayuda en los talleres para colaborar con chicos en su misma situación. Nunca más nos alejamos de Ayuda-Le.

--¿Cambiaron sus prioridades?

--Siempre mi prioridad fue mi familia y nunca dejé de disfrutar momentos con ella. Pero claro que hoy redoblo la apuesta. Le doy a cada cosa la importancia que merece. Dios me concedió lo más grande, que mis hijos y mi nieta estén conmigo, que tengan salud, no puedo pedir nada más.

--¿Qué mensaje le da a otros padres?

--Siempre que puedo hablar con una mamá en la misma situación lo hago. Soy positiva y siempre les digo que la fe mueve montañas. Nosotros, insisto, hasta llegamos a despedirnos. No hay nada peor. Las mujeres, además, tenemos un don y una fortaleza especial para afrontar estas situaciones.

“No me alcanza con decir lo mucho que la amo”

Hermosa y saludable. Así luce Anabel --que trabaja en una panadería y vive en pareja-- mientras confiesa la admiración que siente por su madre.

“Una grosa. No me alcanza con decírselo. Se lo escribo en poemas que ella pega en todas partes de la casa”, detalla.

“Ana” es payamédica. Adora a los niños y, si bien no tiene registro de lo sucedido, nunca más se desligó de Ayuda-Le.

“Hace 15 años que colaboro como ex paciente. Me convocaron por los niños enfermos que van llegando y sigo firme”, relata, para agregar que allí conoció a una de sus mejores amigas.

Anabel, junto a su amiga Mary, que conoció en Ayuda-Le y pasó por su misma situación.

“También se recuperó, tenemos historias similares y somos inseparables”, resume. Los martes, a partir de las 18, es un momento sagrado. Hacen manualidades, hablan. “Es una suerte de terapia”, dice y también confiesa que cuando alguno “parte” representa un momento duro y triste.

“Pienso que podría haber sido yo, que puede ser cualquiera. Por eso pienso que el apoyo de las familias en los pacientes es fundamental. Creo que me salvó, precisamente, ese amor”.

Iris vuelve a la carga. “En nuestro caso, además de la fe, el apoyo, el amor y los buenos profesionales, el diagnóstico temprano jugó a favor. No perdimos tiempo y de inmediato se realizaron los análisis de rigor. Los médicos nos dijeron que eso fue fundamental”, señaló. Y concluyó: “Pero si algo tengo en claro es que la última palabra la tiene Dios”.

Desde la institución: “Merecen nuestro aliento”

“A veces la vida te enseña con dolor la sensación de sentirte solo en medio de una isla. Sabemos lo difícil que es transitar esos momentos y sentir la luz con el simple acto de que alguien te tome de la mano o escuche las inseguridades que te acechan”, reflexionó Teresa Caporicci, integrante y fundadora de Ayuda-Le y quien aún guarda fresca en su memoria la historia de Anabel y la lucha de su mamá.

Recordó que Ayuda-Le nació de dos grandes experiencias de este tipo de soledad y, por ello, “todos“ decidieron que tratarían de llenar ese vacío que se presentara en futuros pacientes y sus familias.

“Con gran compromiso tratamos de acompañar a varios niños en esta etapa tan difícil donde la leucemia se lleva gran parte de sus sueños, juegos, amigos; su infancia”, señaló.

“Creemos que lo hemos logrado tratando de estar presentes en esas necesidades, hasta en aquellas que no son fáciles de conseguir, pues agotamos todos los medios.

La calidad de vida –sostuvo-- es lo más importante para esos niños”.

“Acompañamos a Anabel y familia en su tratamiento y sus futuros controles con todo lo necesario hasta que celebramos `leucemia vencida'.

Ella aún hoy forma parte de nuestro taller donde recibimos niños en tratamiento con un hermoso grupo que ya integra esa familia que la institución tiene el honor de cobijar”, puntualizó.

“Es sobreviviente y nunca deja de presentarse como ejemplo de que si se lucha... se puede, aunque en sus ojos se ve un dejo de empatía con aquel pequeño que se acerca pues sabe de la dura lucha que tendrán que afrontar”.

“Tere” concluyó: “Seguiremos adelante pues estamos convencidos de que ningún niño o adolescente debe hacer frente al viaje del cáncer solo”.

“Necesitan toda la atención, apoyo y cuidado que podemos ofrecerle y garantizarle. Merecen nuestro aliento para que puedan triunfar sobre la adversidad y así vencer al cáncer”. Leyenda: “Tere” Caporicci en la Plaza Rivadavia, durante el día mundial del cáncer infantil.