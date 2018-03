Pap: un análisis que lleva diez minutos y puede salvar una vida

Por Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Desde el lunes 5 y hasta el viernes 9, los hospitales Penna y Municipal y las unidades sanitarias locales y de la zona estarán realizando de manera gratuita el Pap a todas las mujeres que se acerquen a los servicios de ginecología. En el hospital de calle Estomba será de 8 a 10, en el área de ginecología mientras que en el Penna se programó de 9 a 13, en los consultorios del pasillo 5.

Daniel Listingart, jefe de Tocoginecología del hospital Penna, aseguró que hace 40 años que las cifras sobre casos de cáncer de cuello uterino “no dejan de ser alarmantes” y que a pesar de toda la información y herramientas que se le brinda a la gente, sigue siendo en nuestro país la segunda causa de muerte en las mujeres, detrás del cáncer de mama.

“Entre 1.800 y 2.000 mujeres mueren al año por una enfermedad totalmente prevenible, unas muertes que equivalen a unos 4 ó 5 mil nuevos casos al año. Tenemos personal capacitado, unidades sanitarias, vacunas y pap gratuitos, y así y todo, la gente no se acerca y no sabemos por qué, en dónde está la falla. Quizá todavía no valoren la magnitud del problema o quizá nosotros los médicos no hemos sabido llegar a la gente de la manera adecuada”, destacó, remarcando la importancia de esta nueva campaña de prevención.

La vacuna contra el VPH forma parte del Calendario Nacional de Vacunación de la Argentina, y requiere dos dosis para brindar protección adecuada. Es gratuita y obligatoria para niñas y niños de 11 años y personas que viven con VIH o que han recibido un trasplante entre los 11 y 26 años. Para este último grupo de riesgo el Estado provee tres dosis.

“En nuestra ciudad, el índice de vacunación es tan bajo que sobran dosis. A la primera llegan menos del 70 por ciento y para la segunda, el número de personas que la solicita no supera el 32 por ciento”.

El VPH son virus de transmisión sexual que son muy comunes en todo el mundo. Hay más de 200 tipos diferentes pero se sabe que la infección persistente por algunos de ellos causan ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer cervical, de pene, anal y orofaringeo, entre otros.

Otros tipos de VPH de bajo riesgo son responsables de las verrugas genitales. La mayoría de los hombres y mujeres sexualmente activos adquirirán al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida, por lo que los especialistas destacaron la importancia "de su prevención primaria a través de una vacuna en forma oportuna".

“Años atrás la vacuna contra el VPH era muy costosa, pero desde 2011 es totalmente gratuita para mujeres y desde el pasado año, para varones. Entonces: tenemos la vacuna, el Pap, el acceso a la información -sabemos que el 99 por ciento de los casos los causa un virus- y los métodos de prevención como el preservativo, todo sin costo y de todas maneras, los resultados siguen siendo muy pobres. Hay que insistir con las campañas de prevención, nosotros los médicos explicar de la manera más sencilla posible que es una enfermedad potencialmente mortal y los padres que tienen hijos de 11 años, llevarlos a vacunar”, insistió Listingart.

La recomendación es a partir del año de inicio de actividad sexual, comenzar con los Pap a modo de prevención.

“Hay un test de VPH que todavía es costoso y no tiene acceso gratuito, que si te da negativo tenés la chance de espaciar los controles por unos 4 años. Pero mientras tanto, la única manera de ganarle al Virus del Papiloma Humano es con la prevención y en la ciudad hay más de 50 unidades sanitarias donde se hace atención primaria, pero no hay respuesta de la gente, salvo que la información que se brinde esté resultando escasa”.

Más datos

* “En los países del primer mundo, donde la vacuna es una obligación y los controles se hacen a rajatabla, el índice de muerte es uno por cada 100 mil habitantes, en Formosa, esa cifra sube a 17 por mil”.

* La prueba de Papanicolaou (llamada así en honor de Georgios Papanicolaou, médico griego que fue pionero en citología y detección temprana de cáncer), también llamada citología vaginal, es una exploración complementaria que se realiza para diagnosticar el cáncer cervicouterino.

* El objetivo de esta prueba consiste en encontrar los cambios de las células del cuello uterino que son precursoras del cáncer, antes de que empiecen a causar síntomasy permitiendo que los tratamientos sean eficaces. El cáncer cervicouterino es una enfermedad 90 % prevenible, si la prueba de Papanicolau se realiza regularmente. *

* Las embarazadas pueden hacerse el Pap en cualquier trimestre del embarazo.