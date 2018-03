Lautaro Martínez tiene banca en las glorias de la Liga del Sur

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Lautaro Martínez está en boca de todos. Con apenas 20 años, su nombre recorre el país de punta a punta, grandes clubes de Europa posaron su mirada en sus enormes condiciones y Jorge Sampaoli, el entrenador de la selección, lo incluye en sus planes para llevarlo al Mundial de Rusia.

Parece no tener techo este delantero surgido del semillero de Liniers y que rápidamente se ganó el corazón de los hinchas de Racing.

Juan Carlos Zapata, Juan Carlos Nani, Raúl Daniel Schmidt, Luis Eduardo Sánchez y Silvio Ceferino Mosegui, cinco “9” que dejaron su huella en el fútbol liguista, analizaron el presente y futuro del próximo jugador de Inter de Italia.

Las condiciones

“Tiene una potencia en el arranque muy difícil de controlar para cualquier defensor. Maneja los dos perfiles, le pega muy bien con las dos piernas y sorprende definiendo rápido. No es fácil lograr lo que logró a los 20 años y me da la sensación que no tiene techo, que va a seguir creciendo. Es un jugador de élite”, resumió el "Gringo" Nani, quien se cansó de romper redes en Comercial, Tiro Federal, Huracán y la selección de la Liga (203 partidos y 78 goles), fue profesional en Banfield, Chacarita, Argentinos Juniors, Gimnasia La Plata, Boca y tuvo una experiencia europea en Celta de Vigo (España).

Juan Carlos Zapata, quien brilló en Tiro, Olimpo, Villa Mitre y la selección de la Liga del Sur con 279 partidos y 160 goles, además de sendos pasos por Platense y Banfield, valoró la personalidad de Lautaro.

“Es un chico con cabeza de grande. Sabe lo que quiere y se divierte jugando. Es un delantero que rompe el molde. El fútbol va cambiando y Lautaro se adapta perfectamente al nuevo estilo que se va imponiendo. Dentro de poco van a dejar de existir los 9 que se paran entre los centrales, porque ahora la tendencia es tener nueves que sepan salir de la zona, tirarse atrás, ir a los costados y llegar vacíos a la definición. Y Lautaro hace casi todo eso bien”.

Raúl Daniel Schmidt, un emblema de Olimpo (también pasó por Villa Mitre y Tiro, con 337 partidos y 219 goles en total) y con un paso en el profesionalismo por Deportivo Español, lo observa como un delantero diferente al prototipo.

“Tiene todas las condiciones para ser un centrodelantero distinto. Se mueve por todo el frente del ataque, lo que complica las marcas de los defensores. Maneja los dos perfiles y tampoco es un negado para asistir en ataque. Tiene 20 años y parece un delantero de 30. Generalmente, a los chicos de su edad les cuesta afirmarse en Primera. El no sólo llegó y se quedó con el puesto, sino que se está poniendo el equipo al hombro. Esas son cosas que no son habituales en este fútbol”.

Luis Eduardo Sánchez es uno de los grandes ídolos de Villa Mitre (disputó 258 partidos y marcó 81 goles) y conoce a Lautaro desde la cuna misma.

“Le tengo un afecto muy especial a ese chico, sobre todo porque sé de dónde viene y el sacrificio que hizo su familia para que puedan vivir este presente. Tiene una mentalidad avasalladora, con una fuerza anímica impresionante. Posee condiciones innatas, pero sigue asimilando aprendizajes. Es de porte físico chico para el puesto, pero lo suple con mucha movilidad. Patea muy bien con las dos piernas, tiene un buen poder de salto para cabecear, aparece por el primer palo o por el segundo indistintamente. Todas esas cosas lo transforman en un jugador muy complicado de marcar, porque no sabés lo que puede llegar a hacer”.

Silvio Mosegui, desde Pigüé, donde es Director de Deportes del municipio de Saavedra, enumeró las virtudes.

“Posee velocidad, rapidez y entiende el juego. Sabe penetrar las defensas con y sin pelota. Y por sobre todo se ve que le están tirando nuevos conceptos acerca del puesto y los incorpora enseguida”.

Las falencias

Conocedores del puesto como pocos, les costó encontrar falencias en el juego de Lautaro.

“Una de las pocas cosas que debería pulir es la entrega del primer pase, que no suele ser del todo precisa. El mismo lo reconoció después del partido ante Cruzeiro. No es difícil de corregir eso”, explicó Nani.

“Yo podría encontrarle algún defecto si lo entreno todos los días, porque a simple vista no le veo ninguno”, agregó Zapata.

“Tendría que trabajar un poco más con el remate de derecha. No le pega mal, pero le falta un poco de eficacia cuando define con esa pierna”, amplió Schmidt.

“El único lunar es su vehemencia cuando va en busca de la pelota. Y esa fuerza no se juzga de la misma manera en un defensor que en un delantero. Y lo puede llegar a pagar con expulsiones”, manifestó "Paquillo".

“Está en la etapa de incorporar. Hoy por hoy es muy completo, pero el rodaje afuera lo va a transformar en un jugador de élite”, cerró el "Paisano" Mosegui.

El Mundial

—Si fueran el DT de la selección, ¿lo llevarían al Mundial?

—Nani: ”Lo tendría como alternativa de Agüero o Higuaín, porque es un jugador que puede reemplazar a cualquiera de los dos. Para mi entender, está por encima de Icardi. De todos modos, hay que tener cuidado por si no llega a ir. Porque el golpe, seguramente, será duro de asimilar. De todos modos, lo veo mentalmente fuerte, como cuando superó la lesión en un momento muy bueno”.

—Zapata: “Yo también lo llevo. Y si por mi fuera, llevo también a Benedetto, si se pone bien, y a Agüero. No llevaría a Higuaín ni a Icardi. Yo jugaría con centrodelanteros que no den referencias para la marca. Alrededor de Messi pondría a todos jugadores "chiquititos".

—Schmidt: “Es una decisión difícil. Tenemos a Higuaín, a Agüero, a Icardi, quienes ya están destacándose en grandes ligas europeas. Pero que ya esté en consideración a esta edad es un orgullo enorme. Lo que no me cabe duda es que será una de las cartas importantes en el próximo proceso de renovación”.

—Sánchez: “Para mí, hoy, es Higuaín, Agüero y Lautaro. Es parecido a los dos, pero también tiene cosas que lo diferencian. Faltan tres meses para el Mundial y los tres están en un nivel excepcional. Allí le sacan una pequeña diferencia a Icardi, que no viene jugando por una lesión”.