El calor, una pesadilla

Cuando me desperté noté que en mi casa no había luz. Tampoco heladera, tampoco agua fresca, tampoco hielo, tampoco microondas, tampoco celular, tampoco computadora, ni luz en el baño sin ventiluz de departamento moderno y tampoco servía esa linterna que se carga con electricidad.

La calle estaba vacía. No había hombres con mamelucos arreglando cables. El asfalto casi me derretía las zapatillas. El agua de la heladera seguía tibia. Y por más que la dejara correr, nunca salía fría de la canilla de la cocina.

Los vecinos no atendían. Los timbres no funcionaban y los golpes en las puertas no eran fuertes, mis manos estaban blandas… casi derretidas. Intenté una patada tras despegar las zapatillas del asfalto. Pero estaban pesadas… pesadísimas.

Repetirme “no pasa nada” ya no me servía demasiado. No podía caminar. No podía gritar. Y el sol seguía ahí, sin piedad.

Me preocupé cuando vi caer a varios pájaros. Y a esa rata que corría a un charco para apagar su lomo.

Entré a mi casa. Ardía. Los ladrillos de abajo ya no sostenían a los arriba. Se unían para derretirse.

+++

--Papá, papá…

--Eehhh, qué, qué

--No hay luz.

--Eh…

--No hay luz… ¿llamás?

--Pará… Ahí me levanto.

Me lavé la cara… con agua tibia.