Los Pumas '7 perdieron la final del Seven de Las Vegas

Con inusual contundencia, Estados Unidos frenó el gran torneo de Los Pumas '7 en el torneo de Las Vegas, etapa correspondiente al Circuito Mundial de seven.

En la final, el seleccionado argentino perdió esta noche frente a los estadounidenses por 28 a 0, partido correspondiente a la Copa de Oro.

El equipo argentino nunca hizo pie ante un rival muy dinámico y con grandes destrezas, con Perry Baker a la cabeza. Al cabo del primer tiempo Estados Unidos ya ganaba 14-0.

Mirá en este video a Perry Baker -elegido segundo jugador más efectivo- en una tremenda acción defensiva:

As @USARugby get set for their Cup final on home turf at the #USA7s, here's what you can expect from their star man @SpeedSt11ck 😮😮😮 pic.twitter.com/oJhbVfYXpg