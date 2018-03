En vivo: la entrega de los premios Oscar

La 90 edición de los Óscar se celebra en el Teatro Dolby de Hollywood (California, EE.UU), con una gala presentada por Jimmy Kimmel donde la película "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita gracias a sus 13 nominaciones.

El Oscar al mejor film se decidirá entre "The Shape of Water", "Three Billboards", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".

En la previa a la gala, las celebrities posaron en la alfombra roja de los Oscar sin consignas por el #MeToo.

Esta es la lista de todos los nominados.