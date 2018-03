"No tengo palabras que describan lo que siento", publicó el bahiense Pezzella tras el fallecimiento de su compañero

El bahiense Germán Pezzella le dedicó un emotivo mensaje a su compañero de Fiorentina, Davide Astori (31 años), quien fue encontrado sin vida esta mañana en el hotel de la concentración del equipo.

"No tengo palabras que describan lo que siento. Desde el primer día estuviste al lado mío aconsejándome y ayudándome. Un hombre sincero y frontal, que dio todo por los suyos. Aprendí mucho de vos este tiempo y se me desgarra el alma al pensar que no te voy a ver mas a mi lado haciendo lo que amamos, y disfrutando cada día. gracias por todo CAPITÁN, siempre vas a estar presente AMIGO 💜💜", puso Germán en su cuenta de Instagram (@germanpezzella).

Astori era el capitán del equipo de Florencia y había disputado 14 juegos con la selección italiana (marcó 1 gol).

"La idea es que el futbolista ha fallecido por un paro cardiocirculatorio por causas naturales", aseguró el jefe de la Fiscalía de Udine, Antonio de Nicolo, en declaraciones recogidas por los medios locales.

Sin embargo, De Nicolo consideró que "es raro que pase algo de este tipo a un profesional tan controlado, sin que hubiera señales previas".

Maradona, Buffon, y más: así lo despidieron

-Diego Maradona: "Nunca tuve el placer de conocer a Davide Astori, pero ofrezco mis más sentidas condolencias a la familia. Desde hoy arriba tengo un amigo más".

-Buffon (capitán de Juventus): "Eras la mejor expresión de un mundo antiguo, superado, en el que valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto para los demás eran lo más importante", subrayó el capitán del Juventus, quien compartió con Astori el vestuario de la selección italiana durante siete años.

-Dario Nardella (Alcade de Florencia): "El anuncio de la desaparición prematura de Davide Astori ha conmocionado el mundo del fútbol y golpeado a toda la ciudad de Florencia, la que él había elegido para desempeñar su profesión y para vivir su vida en familia".

-Andrea Della Valle (Dueño de Fiorentina): "Los chicos deberán reaccionar, para él y sus familiares. Estoy orgulloso por haber tenido a Astori, por haberle conocido bien. Teníamos una relación particular, le echaremos de menos para siempre".

-Luis Suárez (jugador de Barcelona): "Todo mi apoyo y cariño para la familia y amigos de Davide Astori, así como para la Fiorentina y a sus aficionados".

-Andrés Iniesta (jugador de Barcelona): "Golpeado por la noticia de la muerte de Davide Astori. Todo mi cariño para la familia, amigos y a todo el fútbol Italiano".