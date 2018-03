Oscar 2018: la lista de todos los nominados

La ceremonia de los Oscar 2018 se realiza esta noche a las 22 y se podrá ver por TNT.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas llevará a cabo la 90° edición en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Acá, todos los nominados:

Mejor Película

* "Tres anuncios por un crimen";

* "La forma del agua";

* "The Post: los oscuros secretos del Pentágono";

* "El hilo fantasma";

* "Lady Bird";

* "¡Huye!";

* "Dunkerque";

* "Las horas más oscuras";

* "Llámame por tu nombre".

Mejor director

* Guillermo del Toro ("La forma del agua");

* Greta Gerwig ("Lady Bird");

* Jordan Peele ("¡Huye!");

* Christopher Nolan ("Dunkerque");

* Joe Wright ("Las horas más oscuras").

Mejor actriz

* Frances McDormand ("Tres anuncios por un crimen");

* Sally Hawkins ("La forma del agua");

* Meryl Streep ("The Post: los oscuros secretos del Pentágono");

* Saoirse Ronan ("Lady Bird");

* Margot Robbie ("Yo, Tonya").

Mejor actor

* Daniel Day-Lewis ("El hilo fantasma");

* Daniel Kaluuya ("¡Huye!");

* Gary Oldman ("Las horas más oscuras");

* Timothée Chalamet ("Llámame por tu nombre");

* Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

Mejor actriz de reparto

* Octavia Spencer ("La forma del agua");

* Lesley Manville ("El hilo fantasma");

* Laurie Metcalf ("Lady Bird");

* Allison Janney ("Yo, Tonya");

* Mary J. Blige ("Mudbound: el color de la guerra").

Mejor actor de reparto

* Woody Harrelson ("Tres anuncios por un crimen");

* Sam Rockwell ("Tres anuncios por un crimen");

* Richard Jenkins ("La forma del agua");

* Willem Dafoe ("El proyecto Florida");

* Christopher Plummer ("Todo el dinero del mundo").

Mejor guión original

* "Tres anuncios por un crimen";

* "La forma del agua";

* "Lady Bird";

* "¡Huye!";

* "Un amor inseparable".

Mejor guión adaptado

* "Llámame por tu nombre";

* "The Disaster Artist: obra maestra";

* "Logan";

* "Apuesta maestra";

* "Mudbound: el color de la guerra".

Mejor cinematografía

* "La forma del agua";

* "Dunkerke";

* "Las horas más oscuras";

* "Mudbound: el color de la guerra";

*"Blade Runner 2049".

Mejor maquillaje

* "Las horas más oscuras";

* "Victoria y Abdul";

*"Extraordinario".

Mejor edición

* "Tres anuncios por un crimen";

* "La forma del agua";

* "Dunkerque";

* "Yo, Tonya";

* "Baby: el aprendiz del crimen".

Mejor película extranjera

* "Una mujer fantástica" (Chile);

* "The Insult" (Líbano);

* "Loveless" (Rusia);

* "On Body And Soul" (Hungría);

* "The Square" (Suecia).

Mejores efectos visuales

* "Blade Runner 2049";

* "Guardianes de la galaxia Vol. 2";

* "Kong: la isla Calavera";

* "Star Wars: los últimos Jedi";

* "El Planeta de los Simios: la guerra".

Mejor banda sonora

* "Tres anuncios por un crimen";

* "La forma del agua";

* "El hilo fantasma";

* "Dunkerque";

* "Star Wars: los últimos Jedi".

Mejor canción original

* The Mistery of Love ("Llámame por tu nombre");

* Remember Me ("Coco");

* This is Me ("El gran showman");

* Stand Up for Something ("Marshall");

* Mighty River ("Mudbound: el color de la guerra").

Mejor documental

* "Abacus: small enough to jail";

* "De sidste maend i Aleppo";

* "Icarus";

* "Strong Island";

* "Visages villages".

Mejor cortometraje documental

* "Edith+Eddie";

* "Heaven is a traffic jam on the 405";

* "Heroin(e)";

* "Knife Skills";

* "Traffic Stop".

Mejor cortometraje

* "DeKalb Elementary";

* "The Eleven O'Clock";

* "My Nephew Emmett";

* "The Silent Child";

* "Watu Wote/ All of Us".

Mejor largometraje animado

* "Coco";

* "Loving Vincent";

* "Olé: el viaje de Ferdinand";

* "The Breadwinner";

* "Un jefe en pañales".

Mejor cortometraje animado

* "Dear Basketball";

* "Garden Party";

* "Lou";

* "Negative Space";

* "Revolting Rhyme".

Mejor mezcla de sonido

* "La forma del agua";

* "Dunkerque";

* "Star Wars: los últimos Jedi";

* "Blade Runner 2049";

* "Baby: el aprendiz del crimen".

Mejor edición de sonido

* "La forma del agua";

* "Dunkerque";

* "Star Wars: Los últimos Jedi";

* "Blade Runner 2049";

* "Baby: el aprendiz del crimen".

Mejor vestuario

* "La forma del agua";

* "El hilo fantasma";

* "Las horas más oscuras";

* "La bella y la bestia";

* "Victoria y Abdul".

Mejor diseño de producción

* "La forma del agua";

* "Dunkerke";

* "Las horas más oscuras";

* "Blade Runner 2049";

* "La bella y la bestia".