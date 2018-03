Se avecina la concreción de un parque eólico en Coronel Rosales

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

Es inmimente el inicio de los trabajos para la concreción de un parque de energía eólica.

La firma Pampa Energía invertirá 70 millones de dólares --una cifra histórica para Coronel Rosales-- en dicho parque.

"Tiene un proyecto que ya está por comenzar en el cruce de las rutas 3 y 113-2 (la de acceso a Pehuen Co). Se instalarían 15 molinos de viento, en los campos de privados", manifestó el jefe comunal Mariano Uset a "La Nueva.".

Dijo que la inversión está por fuera del Plan RenovAr.

"La energía no es para venderla al Estado".

El jefe comunal manifestó que tendrá como destino a los grandes consumidores.

"Estos tienen por ley la obligación de comprar energía limpia dentro de su matriz energética. Cada año que pasa deben utilizar una mayor cantidad de energía limpia".

Dijo que en el kilómetro 640 aproximadamente se ven las torres de medición.

"Hay anemómetros que miden todo el tiempo y estudian las corrientes. Son el fundamento para dar la factibilidad a los proyectos de inversión".

"Vamos a ver próximamente a la empresa Pampa en el comienzo de las tareas del preparado de suelo y de construcción de las fundaciones --son como campanas invertidas de 18 metros de diámetro-- donde se montan torres enormes que superan los 100 metros".

Uset manifestó que luego vendrá la inyección a la parte eléctrica y la obra de conexión. "Luego la circulación interna entre todos los molinos".

"La última etapa, prácticamente, será el montaje de la torre, de su respectivo generador y de las aspas".

Comentó que el de Tornquist es el proyecto más avanzado que hay en la zona.

"Se puede ver cuando vamos por la ruta 51. Esos molinos, de última tecnología, son similares a los que se van a montar en nuestro territorio".

Expresó que la inversión en Coronel Rosales será histórica; 2400 millones de pesos.

"Es la más importante en la historia del partido. Es comparable, cuando no éramos un distrito autónomo, con la que hizo el Estado nacional cuando tomó esa decisión tan estratégica de construir un puerto militar".

"Es un aliento enorme para este gobierno", afirmó el intendente rosaleño

Recordó que venían trabajando con cuatro proyectos de energía que requieren mucho del municipio.

"Tenemos que dedicarles muchas horas para alentarlos y tratar de brindarles facilidades para que puedan radicarse en el distrito".

Comentó que se habían presentado en las licitaciones del Estado nacional.

"No pudieron ganar en las licitaciones del Plan RenovAr".

Dijo que el proyecto de Pampa no se volvió a presentar.

"Empezó trabajar esta alternativa de generar desde el privado para el privado",

Anunció que en forma paralela el distrito contará con 30 becas para alumnos secundarios de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 a instancias de la Fundación Pampa. "Son becas para el acompañamiento de la educación formal y seguramente pueden tener una continuidad en la educación universitaria. Se pueden coronar con las pasantías dentro de la empresa".