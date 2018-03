La chimenea de la Quilmes: solitaria y en riesgo

Mario R. Minervino

Las chimeneas, como los obeliscos o las torres, tiene una cualidad innata para convertirse en hitos del entorno donde se emplazan. Una referencia que todos reconocen y que se impone en el paisaje urbano.

Pero además estos elementos verticales dan cuenta de una situación industrial, ligadas a la revolución que el mundo atravesó en el siglo XIX que hizo de las fábricas elementos representativos del desarrollo y el progreso.

Las chimeneas echando humo eran símbolo de todo lo bueno que podía tener una ciudad.

En Bahía Blanca no quedaron de pie muchas chimeneas. Han caído junto con sus edificios principales, para dar paso a otras construcciones.

No han tenido el espacio de tiempo necesario para que se las valore como testimoniales de un pasado relevante. Las hay en Ingeniero White, en General Cerri, un par en la ciudad, y no mucho más. La que fuera de “la chimenea de la Quilmes” se erige como una de las más valiosas, por su estética, su potencial y la posibilidad de convertirla en parte un espacio público.



El lugar

El año pasado se cumplieron 90 años de la construcción de la chimenea, como parte del complejo erigido en Montevideo y Chiclana por la empresa Quilmes. Estaba conformado por un grupo de galpones ladrilleros, donde la empresa envasó cerveza --llegaba en toneles desde Buenos Aires,--, elaboró soda, hielo en barra y bebidas sin alcohol.

Las instalaciones comprendían dependencias administrativas, laboratorio, depósitos con andenes de carga, cámaras frigoríficas, taller mecánico y fábrica de soda. Elaboraba 1.600 barras de hielo de 27 kilos por día. Además, contaba con cámaras frigoríficas, depósitos para embotellado y talleres de máquinas.

Operó hasta la década del 70 y sus instalaciones fueron demolidas en 1985.

En la década del '90 se revitalizó la idea de generar, alrededor de la chimenea la denominada “Plaza de la Industria”.

El proyecto nunca pasó de una precaria forestación y algún dibujo hoy perdido.

El paso del tiempo terminó por sepultar el proyecto que, en apariencia, parecía de sencilla resolución.



Recuperación



Hace un par de años se recuperó, adecuó y puso en valor la chimenea de la ex Lanera Argentina, en Cerri, de similares características.

Una intervención similar debería pensarse para la de la Quilmes, afectada por el paso del tiempo, con fisuras preocupantes y falta de ladrillos.

Un reciente estudio realizado por profesionales del CIPPEC estableció la idea de realizar un paseo lineal entre el paseo de las esculturas y el Castillo de Ingeniero White. De Norte a Sur.

Los puntos de referencia detectados en el programa son, entre otros, el Parque Boronat, a “Plaza del Tango”, el Parque del Algarrobo y la “antigua chimenea y pequeño bosque a la altura”.

La obra sigue estando, con todo su valor y potencial. La idea de recrear un espacio público en el lugar no debiera perder su vigencia y considerarse como parte una intervención que potenciaría el lugar y nuestra historia.