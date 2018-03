115 chicos y un sueño cumplido en Marisol

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Pablo Goicochea / pgoicochea@lanueva.com

—Chofer, chofer, apure ese motor —gritan los chicos desde la parte trasera del colectivo.

Hace calor. Mucho calor. Y quieren llegar cuanto antes.

El reloj marca las 11. Están ansiosos por ver la playa y al fin tocar el mar con sus piecitos.

Las ventanas del cole están abiertas y por los parlantes suena Abel Pintos. Los chicos ríen, cantan y cada vez que ven a alguien caminando por las calles de Marisol, agitan sus manitos.

Ha parado de llover y la temperatura alcanza los 26 grados.

De pronto, el colectivo detiene su marcha.

— ¡Mamo a la playa! —grita Alma, una nena de 3 años que viaja cerca del chofer.

—De a uno, de a uno… ¡esperen, no se metan al mar! —dice Paola mientras los chicos bajan apurados con sus coloridas mallas.

Paola Vergara es la encargada de Corazones Solidarios, la ONG que organizó el viaje a Marisol con 115 chicos y unos 30 adultos.

Los nenes parecen no escuchar. Están sorprendidos por la inmensidad del mar. Cruzan a trote un tramo de arena seca y dejan caer sus cosas en la arena mojada para la gran corrida hacia el mar.

Algunos van con confianza: el año pasado fueron a Pehuen Co y saben de qué trata. Otros entran con cuidado: es su primera vez.

***

—Me gustan las olas. Me tiraron pero no tragué mucha agua —dice Mirko, un nene de 7 años, en su primer día de playa.

Su hermanito Francisco, de 3, también se metió al mar por primera vez: entró corriendo y cuando el agua alcanzó sus rodillas, se tiró de panza y dejó que el agua lo mojara por completo.

—Está re copado el mar. Me gusta que somos muchos y todo lo que compartimos —agrega Juana, la hermana mayor de Francisco y Mirko.

En la ONG los chicos comparten muchas cosas, como meriendas, juegos, paseos y, en tiempo de clases, las tareas del cole.

Al lado de Juana está Kiara, una nena de 9 años que también cumplió en Marisol el sueño de conocer el mar. A todo lo que dicen, ella asiente con la cabeza: como los otros chicos, siente felicidad, y aunque no le salen las palabras, esboza una sonrisa.

Es un domingo especial y no solo para los nenes: Karina, una colaboradora de la ONG, se metió al mar por primera vez a sus 43 años.

Llegó a Marisol con 4 de sus 12 hijos y vivió un momento único con su pequeño de un año.

—Agarraba a mi hijo de la mano porque me daba miedo. Pero tenía que pasar por esos miedos. Me gustó mucho y me divertí —confiesa Karina, con su bebé a upa.

Y enseguida agradece a la ONG.

—Esto es un apoyo para las madres porque muchas no tenemos posibilidades de sacar a los chicos a veranear.

Sentada en el primer asiento del colectivo y compartiendo tereré con el chofer, Karina cuenta que en Villa Nocito y sus alrededores hay muchas carencias. Como ella, muchas mamás enfrentan solas la crianza de sus hijos.

Karina se las rebusca como puede. Y cuando habla de sus chicos, se quiebra.

—Me levanto a las 4 de la mañana para cocinar en el horno pizzero y salir a vender. Intento darles mejores cosas a mis hijos.

***

El viaje a la playa de Marisol, ubicada a más de 170 kilómetros de Bahía Blanca, se hizo el domingo 18 de febrero. Y arrancó muy temprano.

A las 4 de la mañana salió un camión con toda la mercadería y algunas banquetas. Y a las 6:30, partieron dos camionetas y tres colectivos de la empresa El Bahiense con 115 chicos de los barrios Maldonado, Vista Alegre y Villa Nocito, acompañados por 7 papás y otros adultos.

Salieron desde Francia 2.227, donde funciona la ONG Corazones Solidarios. No es el primer viaje que organiza la entidad: desde hace 4 años eligen un día de verano para ir a la playa. Las primeras veces fueron Pehuen Co, pero en esta oportunidad tuvieron que cambiar de destino por problemas con el transporte.

Los colectivos llegaron al camping después de las 9. Los chicos bajaron para conocer el lugar, pero la lluvia los hizo subir de nuevo.

Alrededor de las 10 paró y todos salieron para el desayuno. Se armó un gran tablón de madera en el centro del camping y los más grandes repartieron chocolatada con galletitas, budines y panes dulces.

Luego, lo más esperado.

—¿Quién quiere ir a la playa? —gritó Paola.

Enseguida el colectivo se llenó de gente. Nadie quería perderse la visita al mar. Al fin y al cabo, a eso habían ido.

En los diez minutos que separan al camping de la playa todo fue alegría.

El colectivo paró en la rambla, a pocos metros del agua: los chicos bajaron rápido, dejaron la ropa sobre sus ojotas y se metieron al agua.

Los saltos con cada ola, las carcajadas de los más chiquitos y la guerra de arena mojada pintaron el paisaje de aquel momento imborrable para esos 115 chicos.

Las 12 fue la hora del regreso al camping.

Los chicos hicieron la bendición de alimentos y comenzó el desfile de choripanes, carne y ensaladas. Luego la fruta y el infaltable “les damos las muchas gracias” para todos los cocineros.

Varias pelotas de fútbol acompañaron la digestión y después de las 15, todos volvieron al mar ante la atenta mirada de un grupo de guardavidas.

—Es gratificante ver tantos chicos. Nosotros tenemos la posibilidad de ver el mar todos los días, ellos capaz que ni lo conocían —dijo Marco Safita, un guardavidas oriundo de Oriente.

Después de una hora en el agua, los chicos volvieron al camping para merendar, ducharse y ponerse ropa sequita.

—¡Arriba! Tenemos que volver —dijo Paola.

Los chicos armaron rápidamente tres filas y empezaron a subir a los colectivos.

A las 18 comenzó el viaje de vuelta. Apenas hechos unos kilómetros, los chicos cayeron uno a uno en un sueño profundo. El mar había hecho de las suyas y ellos querían volver a soñarlo. Esta vez, con los ojos cerrados.