"La Máquina" se pone hoy en funcionamiento

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Una obra de alto impacto visual, en donde los protagonistas bailan, actúan, gozan y sufren mezclando distintas disciplinas, se presentará esta noche, desde las 21.30, en el Teatro Gran Plaza.

Se trata de La Máquina, creada y dirigida por el bailarín Sebastián Ameri. Está integrada por un elenco de 14 personas, mientras que cerca de 20 completan el staff. Forman parte de la compañía El Desarmadero.

“La obra está cruzada de manera contundente por la voracidad del consumismo y todo lo que arrasa en su camino”, cuenta Sebastián Ameri.

—¿Podés dar algún de talle más que nos acerque a lo que se verá esta noche?

—En palabras de José Pepe Mujica: “O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad, pero inventamos una sociedad de consumo y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida”.

—¿De qué manera intentarán mostrar una afirmación tan contundente?

—A través del teatro, la danza, la acrobacia, la música y la iluminación como recursos escénicos en su máximo potencial con el fin de que el espectador perciba el hecho teatral de manera transformadora.

Más funciones

Si esta noche no podés ir, o bien vas y te encantaría verla nuevamente, las siguientes son las próximas funciones.

Todos los viernes de abril estará en el Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 543), desde las 22.

Culminará esa serie de presentaciones en el Teatro Municipal, el sábado 30 de junio, desde las 21.30.

Las reservas se pueden hacer al teléfono 156440808.

“Paralelamente estamos ya en construcción de una nueva obra que hará resignificar a cada espectador la forma de percibir su cotidiana realidad. Sin fecha de estreno aún, cuando uno entiende que los tiempos de creación van mas allá del intelecto y el tiempo del reloj, debemos esperar a que la obra misma nos diga cuando estará lista para salir a escena”, consideró Ameri.



Profunda formación

Sebastián Ameri es uno de los encargados del autodenominado “espacio de mate y arte” El Desarmadero.

Actualmente también forma parte desde hace 8 años del cuerpo de baile del Ballet del Sur, dirigido por Ricardo Alfonso.

“A Ricardo le agradezco cada oportunidad en la cual yo he podido desplegar mi pasión por la danza y en la cual el siempre me ha guiado y enseñado”, dijo Ameri.

Su formación teórica y práctica la realizó durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo en el instituto superior de Arte del Teatro Colón, en la compañía de Maximiliano Guerra.

También encabezó el ballet Neoclásico de Buenos Aires dirigido por Guido de Benedetti y protagonizó el exitoso musical El Fantasma de la Opera y trabajó con grandes exponente como Karina Olmedo, Alejando Parente, Edgardo Trabalon y Gabriela Alberti, entre otros.

—Tu trabajo es en el Ballet del Sur, pero también apostás por los proyectos independientes.

—De un tiempo a esta parte se conformo la compañía de arte El Desarmadero con un grupo de personas increíbles que funcionan a pura construcción humana, sin dejar de destacar el alto nivel profesional con el que me encuentro todos los días en cada ensayo, con los actores, bailarines y acróbatas. Es un equipo increíble que crece a pasos agigantados. No son muchas las veces en la vida en la que nos encontramos con tantas voluntades unidas.

Un creador

—Tu especialidad es la danza ¿cúal es tu opinión del valor del teatro dentro de tus proyectos?

—Concibo la función del teatro como algo que debe trascender, no los actores en si,más bien el contenido de la obra misma. Desde muy chico entiendo lo que ocurre en un escenario como un ritual altamente transformador, lleno de mística y energía. Es así como mágicamente fueron apareciendo profesionales increíbles para cada una de las obras que fui creando.

Intensos y creativos

"La vida es solo un chispazo de tiempo, soy de los que desde chico sienten que no hay minuto que perder. Es por eso que me cuesta decir que no a proyectos nuevos”, consideró el bailarín Sebastián Ameri.

Sus obras siempre están apoyadas en profesionales de otras artes. Por ejemplo, en La Máquina la asistencia de dirección la realiza su hermana y profesora de teatro Rocío Ameri.

“Es una tremenda actriz y directora, hermosa persona y hermana. Ahora está por estrenar una obra: Carolina Beltri, del escritor Mario Ortiz”, reveló Sebastián.

Su intensa actividad se coronó con la creación una nueva productora de espectáculos en la ciudad, llevada adelante con sus compañeros Guadalupe Balbi y Sergio Rodríguez.

Todos los protagonistas de un staff numeroso

A cargo de la interpretación de la obra, durante distintos momentos están Romina Feijoo, Juampi Borello, Luciana Sáez, Melisa Melinger, Oscar Lorenzo Rial, Jonathan Oliva, Sol Uzeltinger, Emilia Delfino, Lorena Fernandez, Guadalupe Wasinger, Virginia Bonafine, Sebastian Ameri, Rocio Ameri y Olivia Casoni.

El director y creador de la obra es Sebastián Ameri, mientras que la asistencia teatral la realiza su hermana Rocío Ameri. En todo lo que tiene que ver con la parte técnica está Julián Del Río. De las luces se hace cargo Daniel Abalo. En el sonido está Santiago Cabrera.