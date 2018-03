Está cansada de que le allanen la casa por su nieto: "No hay día en el que él no se mande una macana"

Una mujer se quejó porque la policía le hizo 3 allanamientos buscando a su nieto delincuente y afirma que ella no tiene nada que ver: "No hay día que mi nieto no se mande una macana".

Esther Alarcón vive en Fortaleza Protectora al 500. Tiene un hijo preso y un nieto que roba muy seguido, según le contó a Canal 4.

"Hace 3 meses que vivo en un infierno. No hay día que mi nieto no se mande una macana. Robó una 'chuleria' en Brandsen. Lo tienen una semana preso. Tiene 18 años. No sé por qué no lo ponen en un instituto para que se recupere de la droga", lamentó.

"Ya estoy cansada, que lo dejen adentro", dijo.

La mujer, jubilada y viuda desde hace 8 años, contó que ya fueron varias veces asistentes sociales y que en los allanamientos de la policía nunca encuentran nada.

"No encuentran nada porque no tengo nada robado. Lo que tengo lo tengo comprado con trabajo", afirmó.

"Quiero que me dejen de hacer allanamientos porque no los apaño y no tengo nada. Y nunca vivieron acá conmigo", concluyó.