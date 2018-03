Recrean en Bahía el musical más taquillero de Broadway con temas de ABBA

El musical Mamma Mia! es el más taquillero de Brodway, fue visto por mas de 60 millones de personas en todo el mundo, se adaptó a todos los idiomas y se montó en todo el continente.

La propuesta de la compañía bahiense Wicked se trata de una puesta en escena fiel de ese musical, respetando los tiempos, vestuarios, música y guión.

Se presentará el próximo domingo 8 de abril, en el Teatro Municipal y el 21 de julio en el Teatro Gran Plaza.

El nombre de la adaptación es Mamma Mía ! como resistirte? Se trata de una versión en la que incorporan 30 artistas en escena, bailando y cantando en vivo los grandes éxitos de ABBA (en castellano).

Invita a tres señores

El guión cuenta la historia de una joven de 21 años, criada con su madre soltera en una isla griega. Decide casarse e invitar, a escondidas de su madre, a tres señores que pueden llegar a ser, cualquiera de ellos, su padre. A partir de allí se desata una historia de enredos, pasando por momentos tristes, alegres y románticos.

El elenco está compuesto por personas de distintas edades que vienen trabajando algunos desde hace tres años en este proyecto, sumado a tres directoras: Gisela Arosteguis (directora vocal), Cintia Nievas (directora de danza) y Milagros Piro (directora de teatro), mas vestuaristas e iluminador. Todo en formato cooperativa.

En los papeles protágonicos estan Sandra Savoia, Yesica Nieto, Gustavo Borelli, Sergio Garcia Ercoli, Mario Iglesias, Cristina Marinissen, Mariela Fray y Gabriel Garay.

El debut de la versión se realizó el año pasado en el Teatro Municipal, más precisamente el 7 de abril de 2017, donde actuaron a sala llena, con las localidades agotadas. Fue, lo que se dice, un éxito.

Musical jukebox

La obra original Mamma Mia! es un musical jukebox (basado en canciones previamente publicadas), en este caso con temas del grupo sueco ABBA.

El libreto es una creación de la dramaturga británica Catherine Johnson.

El título del espectáculo está tomado de uno de los mayores éxitos de la banda, Mamma Mia, publicado en 1975.

Björn Ulvaeus y Benny Andersson, miembros de ABBA y autores de las canciones, han estado involucrados en el proyecto desde sus inicios, mientras que Anni-Frid Lyngstad, una de las vocalistas, también ha participado en la financiación y ha asistido a numerosas premieres internacionales.

Muy conocidas

El musical incluye canciones tan conocidas como Money, Money, Money, Thank You for the Music, Dancing Queen, Lay All Your Love on Me, Super Trouper, Voulez Vous, SOS, Knowing Me, Knowing You, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me o la propia Mamma Mia.