Un polizón a la deriva: lo rechazaron en Ezeiza y no se sabe si podrá volver a su país

Todo parecía indicar que el joven africano que llegó como polizón al puerto de Bahía Blanca iba a poder regresar a su país en un vuelo comercial pero finalmente por un problema con los papeles migratorios fue rechazado en Ezeiza y traído nuevamente a nuestra ciudad.

La novela del polizón comenzó días atrás, cuando "La Nueva." pudo saber que el buque maltero Apogee Spirit, con bandera de Panamá, procedía de Sierra Leona con un polizón a bordo. Una vez atracado el barco en el sitio de la compañía Dreyfus, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y Prefectura Naval Argentina iniciaron el protocolo para estos casos y constataron que el chico de 19 años se encontraba en buen estado de salud.

Según trascendió, el joven africano dijo haber estado tres --tras los cuales fue descubierto-- de los catorce días de navegación escondido en la bodega 3 de la nave, aunque dado que en la misma no se encontró ni orina ni excremento, se sospecha que algún integrante de la tripulación lo ayudó a subir y esconderse clandestinamente al barco en el puerto de Freetown, la capital de Sierra Leona.

El muchacho, cuyo nombre no trascendió, se encontraba en buen estado de salud, aunque visiblemente flaco, y escribió en un comunicado dirigido a las autoridades que lo interrogaron que su deseo en nuestro país era “tener una mejor educación, bailar y aprender a jugar al fútbol”.

Según informó Migraciones a este diario, las posibilidades para el polizón ante un caso como este eran tres: el rechazo, que implicaba devolver al polizón a su país de origen por el mismo medio de transporte en que llegó; la reconducción, que constaba en desembarcarlo y enviarlo a su país de origen por otro medio de transporte internacional, en este caso avión; y por último y menos común, que pudiera quedarse en territorio argentino si hubiera petición de refugio por parte del inmigrante, cosa que, según Migraciones, en este caso no ocurrió.

Llamó la atención que, dada la desesperación que lo debe haber motivado a huir escondido en un barco de manera ilegal sin saber a dónde se dirigía y con los riesgos que ello implica para cualquier polizón, el joven no haya solicitado refugio por parte del Estado argentino.

Con esa información, la Conare –Comisión Nacional de Refugiados-- determinó que fuera deportado a su país por la vía aérea, para lo cual fue trasladado por tierra hasta Ezeiza, donde el martes por la tarde fue rechazado porque que el vuelo iba a hacer escala en Róterdam y para ello se le exigía una visa holandesa, cosa que el polizón lógicamente no poseía.

Por ese motivo, el joven fue reconducido por vía terrestre a nuestra ciudad, embarcó nuevamente al Apogee Spirit --ya había completado la carga de malta pero no podía zarpar hasta tanto el polizón no hubiera abandonado el país-- y, dado que es un barco que tiene contrato para hacer durante un año los recorridos Bahía Blanca-Vitoria (Brasil) y Bahía Blanca-Tubarao (Brasil), y que la legislación migratoria brasileña es muy similar a la argentina, no sería descabellado que tuviera que pasar todo ese tiempo a bordo del buque sin poder regresar a Sierra Leona.

Como otra opción aparece la posibilidad de intentar nuevamente deportarlo por avión, aunque esta vez sin hacer escala en un país que exija visa, algo que de por sí es llamativo ya que cuando un pasajero hace escala se mantiene únicamente en la zona de embarque y técnicamente no ingresa al territorio nacional.

Por lo pronto, en menos de dos semanas el buque maltero volverá a atracar en el puerto local y lo hará, muy probablemente, con el polizón africano a bordo. Por cuestiones de protocolo, los medios no pueden tener contacto con el polizón.