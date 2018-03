Un fin de semana con mucho para hacer en la villa de Pehuen Co

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Este fin de semana extra largo resultó el propicio para que los ámbitos público y privado cumplieron con la premisa impuesta el año anterior y que se refiere a la presentación de propuestas atractivas para todas las edades y público en general, como una forma de "estirar" la temporada estival y mantener el movimiento en la localidad balnearia de Pehuen Co.

Fue así como el principal destino turístico de nuestro distrito, se convirtió en sede de la muestra fotográfica “Pehuen en Foco”, que se desarrollará hasta el lunes próximo, de 18 a 20, en el playón municipal.

La dirección de Cultura de la comuna, en el playón Deportivo y Cultural, también realizó una reunión informativa sobre los talleres gratuitos que se dictarán en la villa durante todo el año.

Para hoy, el área de Deportes organiza un Torneo de Básquet 3x3. Será de 14 a 17.30, en la nueva cancha del playón.

Habrá tres categorías, de 10 a 12 años, 13 a 15 y mayores de 16. Se entregarán medallas a los ganadores de cada categoría.

En tanto para mañana, en el mismo espacio, los Bomberos Voluntarios de Pehuen Co realizarán actividades en el marco de la cruzada solidaria al Impenetrable Chaqueño.

En tal caso, se dijo que a las 11 se podrá observar una muestra estática y virtual de RCP.

A las 11.30, se ofrecerá una filmografìa y muestra de actividades en la cruzada al Impenetrable.

Mientras tanto a las 13, se llevará a cabo la venta de costillares y choripanes en la esquina de Villanueva y Buchardo, frente a la plaza Carrasco.

En todos los casos, el sector privado estará presente con la presentación de sus ofertas desde lo gastronómico y de alojamiento. De esa manera, se podrá conocer un poco más de las variedades con las que se pueden encontrar quienes eligen el centro turístico como lugar para pasar unos días de descanso y por qué no programar en forma anticipada las vacaciones de invierno y verano.

En tanto en Punta Alta, la Unión del Comercio realizó una encuestra entre sus socios para conocer el movimiento mercantil: Hoy, la actividad será normal en un 70% y el lunes 2 de abril, cerrará el 80% del comercio.

Erosión costera

Atender un problema con capacitación adecuada

De Hidráulica provincial. El ingeniero Roberto Schiarrone expuso las ventajas y desventajas de las posibles soluciones de prácticas, señalando especialmente las limitaciones del área particular de Pehuen Co.

Convocado por la Sociedad de Fomento. El doctor Gerardo Perillo ahondó sobre alternativas a la propuesta de la cartera provincial, utilizando material semirrígido, con silo bolsas o geotubos rellenos de arena.

Encabezado por el intendente Mariano Uset. Se debatió sobre el impacto y las durabilidades, y necesidad de mantenimiento de cada una de las opciones, y las posibilidades de financiar las obras.

Con el paso del tiempo. El jefe comunal dijo que el “fenómeno de erosión por el que estamos pasando tiene que ver con aspectos naturales, acentuados por el efecto de la mano del hombre en los últimos 50 años. Es urgente tomar posición y decidir qué tipo de intervención podemos realizar, para apenas mitigar este efecto”.