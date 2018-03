El Estado procura darle mayor transparencia a la cadena cárnica

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina (Fifra) participó de la sexta reunión de la Mesa de la Cadena de Carnes y determinó que la mayoría de las medidas que allí se anunciaron fueron positivas.

“La reunión de la Mesa de las Carnes con el presidente Mauricio Macri y todo el Gabinete nacional creo que fue muy importante. Es la sexta y hubo anuncios trascendentes para el sector de ganados y carnes”, indicó el presidente de Fifra, Daniel Urcía.

“El 1 de mayo, la planta faenadora que no tenga el controlador electrónico de faena no podrá trabajar. Hoy se están instalando y los controladores que se instalan no emiten, porque hay un acuerdo para que se pongan en vigencia todos al mismo tiempo”, explicó.

También señaló que hay “130 plantas que no adquirieron” el controlador.

“Hubo un primer corte el 28 de febrero en que las plantas tenían que demostrar que habían adquirido el controlador y, como hay 130 que no lo hicieron, hoy no pueden operar”, manifestó.

Daniel Urcía, de la Fifra.

Resaltó Urcía que durante la reunión el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, se anunció que, debido a la sequía, aquel productor que esté declarado en emergencia va a gozar de un beneficio de 10 puntos de subsidio en la tasa del Banco Nación.

“Por otra parte, de manera excepcional se adecua el precio mínimo de faena de hembras en función de un resultado en carnes sobre 260 kilos vivos”, aseguró.

“Esta medida es muy positiva, porque están saliendo animales muy livianos por la sequía que va a ser difícil que lleguen al peso ideal”, argumentó.

El presidente de Fifra explicó que se propuso una solución innovadora tendiente a ordenar el problema de transparencia y ordenamiento en el sector minorista, producto de que más del 50% de los comercios del sector de carnes no están inscriptos o tributando.

“Por eso se propuso anticipar en la faena, el pago de ingresos brutos o de IVA y que esto implica el anticipo de 500 millones por mes de anticipo de impuestos finales de tercero y, de esta manera, aseguramos que haya equidad en el comercio”, analizó.

“El sistema es novedoso, ya que no tenemos hoy un método similar. El presidente (por Macri) tomó la idea e instruyó a los funcionarios para trabajar al respecto”, comentó Urcía.