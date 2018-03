El alcohol en la sangre mata

De acuerdo con una nota publicada por este diario, la Municipalidad de Bahía Blanca ha disminuido la cantidad de controles de alcoholemia en lo que va del año, práctica que por varias razones también se extiende a una baja en el número de actas de infracción realizadas en el tránsito en general.

Lo preocupante es que esa merma no es resultado de una mejora en la conducta de los bahienses sino de distintas situaciones que han derivado en la realización de menos controles por parte de los inspectores municipales, lo que se manifestó también, desde luego, en el aumento de las faltas de quienes conducen con más alcohol en sangre que el permitido.

en lo que va del año hubo dos muertes -dos vidas jóvenes que se fueron- causadas por personas que conducían en estado indebido.

No se puede afirmar, por supuesto, que de haber habido controles esas muertes se hubiesen evitado, porque la extensión de la ciudad y la cantidad de conductores son mayores que cualquier operativo de control que se pueda desplegar.

pero es claro que la presencia de inspectores se convierte en un alerta para cualquiera, que el hombre es un animal que responde al rigor y que lejos está nuestra sociedad de tener todavía una respuesta cultural adecuada para respetar las leyes y actuar con la debida responsabilidad en materia de tránsito, como en tantas otras.

A partir de la actual situación se hace necesario diagramar operativos de control adecuados, en lugares estratégicos, que se repitan cada semana, que den respuesta al volumen de tránsito real y que al menos permitan tener la seguridad de que se está haciendo todo lo posible dentro de las lógicas limitaciones materiales.

Pero es claro que el llamado más trascendente es al ciudadano, a la persona que insiste en conducir luego de haber bebido. Ni siquiera en grandes cantidades, sino en volúmenes bajos que, se sabe, afectan varias de las condiciones que se deben mantener cuando se conduce.

Hay un grado de desconcentración, hay reflejos que no son los mismos, hay una inconsciencia que se instala, en un marco circulatorio cada vez más delicado y peligroso, que exige la mayor atención, la mejor de las conductas y la máxima responsabilidad.

No es sólo no tomar alcohol, claro: se necesita prudencia y respeto. Demasiadas vidas están en juego.