“Es un orgullo estar al frente de una Liga con 82 equipos”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Es un orgullo ser el presidente de una institución que crece, se perfecciona constantemente y que reúne a 2.000 jugadores cada fin de semana”.

A Luciano Udi le toca estar el frente de la Asociación Bahiense de Fútbol, conocida por todos como Liga Comercial, en un momento muy especial. Porque en el año de su 45º aniversario (lo cumplió el 22 de este mes), la entidad madre del fútbol amateur batió un récord histórico: 82 equipos participantes y la creación de la categoría Senior + 45 (años).

“Es una linda responsabilidad estar al mando de una Liga de esta magnitud, que se fue jerarquizando en el tiempo por la seriedad y el excelente trabajo de verdaderos dirigentes. Siempre miramos para adelante y nos basamos en perspectivas sólidas de superación”, indicó Udi, feliz con el mural pintado en una de las paredes del patio de la sede liguista, en calle Paraná 865.

--Desde que estás en gestión, hace 5 años, ¿cuál fue el cambio más notorio conseguido a nivel institucional?

--El cambio principal fue haber tomado la decisión de implementar una independencia de poderes y de tener un Tribunal de Penas ajeno a la Liga. Ese TDP está compuesto por abogados, que actúan externamente interpretando el reglamento. Así todo es más justo y transparente.

--Ediliciamente, ¿en qué avanzaron?

--Se invirtió mucho en el salón de fiestas, que fue habilitado para ser alquilado por socios y público en general. El trabajo administrativo está todo computarizado y cuidamos nuestro prestigio capacitando al personal que representa a la Liga en la sede o en las distintas canchas.

“En este 2018 llegamos a 82 equipos con la creación de la categoría Senior + 45, un desafío que veníamos analizando desde hace un tiempo. La idea era repatriar a aquellos futbolistas que, después de mucho tiempo en la Liga, habían dejado de jugar. Entonces formamos una divisional especial, un torneo a la altura de ellos, para que vuelvan a ser felices junto a la pelota”.

--¿Cuántos equipos hay en esa categoría?

--Diez. Juegan los sábados, en las mismas canchas donde se vienen programando los partidos de Regulares y Veteranos. Sólo es distinto el tiempo de juego, que es más reducido, y la cantidad de cambios: hasta 8.

--¿Esta es una Liga modelo para el fútbol amateur de la ciudad?

--Puede ser, aunque nuestro espejo, en cuanto a lo reglamentario, es la Liga del Sur. A diferencia del resto, somos una institución sin fines de lucro. Entonces, cuando no perseguís un interés económico, volcás la energía y los recursos, a la mima Liga. Como todo vuelve y no existen los intereses personales, crecemos y nos perfeccionamos.

--Económicamente, ¿cómo están?

--Sólidos a partir de un manejo profesional de los recursos. Cuidamos mucho el “mango” y tratamos de no trasladarle gastos extras a los equipos que abonan una cuota mensual para participar. Absorbemos todos los costos, sobre todo de pelotas y de árbitros. Por suerte tenemos una excelente relación con la ABA (Asociación Bahiense de Árbitros), que está desde el origen mismo de la Liga.

“La perspectiva para 2019 es abrir la inscripción para la B de Senior, y estar cerca de los 100 equipos. Preferimos crecer en esa categoría, porque es el perfil del jugador, mayor y con experiencia, que le faltaba a la Liga”.

--¿Es cierto que estás pensando en una categoría de mujeres?

--Si, como el de incorporar fútbol infantil. Es una posibilidad cercana y latente, y estamos abiertos a escuchar propuestas. Igualmente ya empezaron a trabajar mujeres como veedoras.

“Sueño con el predio propio, pero es difícil”

"Sueño con el predio propio para la Liga, pero hoy por hoy es difícil; te diría casi imposible. La cuestión habitacional es un problema grave en el país y en Bahía Blanca, y el Estado tiene otras prioridades antes de asistir o brindarle un espacio a instituciones como la nuestra", se sinceró Udi, quien no deja de proyectar, al menos en su cabeza, ese lugar con tres o cuatro canchas y un cartel que diga: "Bienvenidos al Complejo de la Liga Comercial".

"Lo que si tenemos son buenos convenios con el club Sansinena, con Teléfonos y Unión Ferroviaria, que nos facilitaron las canchas que necesitamos.

--Te queda un año más de mandato. ¿Cuál es tu mayor ambición?

--Soy un convencido de que no me tengo que atornillar en el cargo y trabajo con la obligación de ir formando nuevos dirigentes.

"No sé si dentro de un año voy a ser reelecto, eso lo decidirá la Asamblea, pero mi idea es tener un reemplazante, que exista esa persona con empuje y ganas de ver a la Liga cada vez mejor".

"El día de mañana, cuando esté afuera o no tenga un cargo, me gustaría ver con orgullo la marcha de la Liga. Lo que nunca voy a dejar es de colaborar, porque ese es el valor que me inculcó siempre mi papá Raúl, un incansable luchador y dirigente de esta entidad", cerró "Lucho" muy entusiasmado.

(Esta nota también puede ser leída en la edición impresa de La Nueva.)