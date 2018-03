Desnudado el horror, el barrio sigue con miedo

La semana se abrió con una historia escabrosa que repercutió en todo el país: la casa del horror, en Güemes 3727, donde una familia tenía cautivas a dos jóvenes que eran sometidas a todo tipo de vejámenes.

La sorpresa dura en general, pero se siente con particular intensidad en el barrio Parque Sesquicentenario.

Los vecinos no salen de su conmoción, más allá del concepto negativo que ya guardaban de Fernando Rubén y Gonzalo Leonardo Benítez, de 26 y 24 años, y de su madre Nélida Esther Llanos (65), hoy todos detenidos.

La casa del complejo habitacional construido en 1989 por el Sindicado de Mécanios y Afines del Transporte Automotor (SMATA) centró la atención de todos.

“Como vecinos teníamos una relación, más con ella. Yo estaba al tanto que estuvo una chica durante tres meses; la he visto en la vereda. Y de la segunda sabía que permanecía adentro, pero en ningún momento la ví”, comentó la vecina Edith Almendra.

La mujer confió que le preguntaba a la detenida por la situación en la casa y “lo que ella me manifestaba es que había discordia y riñas de pareja. Esto me dejó muy sorprendida. El domingo al mediodía estuve con ella, conversando. Le pregunte cómo están las cosas y me dijo 'están en la pieza'. Y el lunes me desayuné con esto”.

Edith aseguró que, además de las peleas “yo escuchaba nada más que los gritos de la madre, que se peleaba con ellos. Ella era el sostén de la casa. El más grande era un vago. El chiquito trabajaba”.

Había mucho miedo en esa familia, como lo había en los vecinos que no salíamos y teníamos la precaucación de cuidarnos, porque siempre había gente con ellos; pero nunca escuché gritar a las chicas”, sostuvo.

“Los chicos del barrio no salían a jugar a la vereda”, dijo Edith para ejemplificar la situación, a la vez que aseguró que “a mí, el perro blanco (por el dogo) me mordió, fue una mordedura muy chica”.

La vecina dijo que llegó a conocer a una de las parejas de Fernando, “la morocha; pero hacía un mes que no la veía. Me llamó la atención porque tenía uñas largas y le dije 'veo que trabajás poco'. Después no la vi más”.

Edith informó que “cuando me enteré, no pude entender esa mentalidad. Me vendieron otra situación”.



Le pegaba a la madre

La mujer aseguró que en la casa “estaban todos amenazados. Fernando le pegaba a la madre”.

La familia Benítez “hace 18 años que está en la casa”, usurpándola, por lo que algún vecino tiene la intención de contactar a los propietarios, que aparentemente viven en Viedma y nunca ocuparon la vivienda.

Las detenciones no descartaron definitivamente la sensación de temor que reconocen los vecinos.

“El miedo es que si quedan libres pueden venir a hacernos cualquier cosa, porque son totalmente impunes. Ese es el miedo del barrio. Acá la gente es solidaria. Si pasa algo nos llamamos, pero con ellos nadie se metía, porque no tenían piedan de ningún vecino. No vivían como vivimos normalmente el resto”, dijo otra vecina, que prefirió no revelar su identidad.

“A mi me robaron, a una vecina también y le defecaron en la casa. A otra de acá la vuelta le pintaron el paredón, le amenazaban al hijo, le tiraban piedras. Entonces, vos no te metés”.

Esa vecina confió en que “sabíamos que andaban en la droga, pero no que vendían”, a la vez de asegurar que “siempre tenían problemas con el rottweiler que tenían suelto en la calle. A mi hija no le dejaba pasar por allí. La hermana de una vecina, que vino del campo de visita, pasó y la mordió. Vos te pensás que la policía hizo algo, que secuestraron el perro. Nada”.

Solidaridad cuestionada

Una importante franja de la comunidad se atrevió a señalar una aparente indiferencia del vecindario ante la situación descubierta.

“No es que los vecinos nunca hicimos nada. Nosotros somos muy solidarios, pero el tema de ellos era muy particular; sabíamos lo violentos que eran y cómo se manejaban. Nadie les podía decir nada, y ellos se burlaban. ¿Cómo?, después que mordían a la gente volvían a sacar a los perros”.

La mujer reconoció que “uno tiene miedo, porque si salen nos van a junar a todos los que hablamos y algo van a hacer”.

Sobre la situación descubierta, la mujer consideró “imposible escuchar o ver algo. A ellos dos siempre se los veía en la vereda con amigos extraños. Siempre varones, y la mamá. A ella la saludaba, 'hola, buen día' y nada más; pero a ellos ni los miraba”.

La mujer aseguró: “Tenemos la esperanza de que la Justicia actúe como tiene que actuar, porque son peligrosos de verdad”.

Otra vecina comentó que “los chicos se juntaban con otros y tomaban cerveza en la vereda; pero más de eso no sabíamos que pasaba, a pesar de que estamos viviendo tan cerca” y “veíamos llegar chicas, pero muy poco y siempre en grupo. Las veíamos llegar y después, por un tiempo, no se veían; por lo que se dijo en las noticias, ahí sacamos conclusiones”.

La mujer admitió que “me dolió enterarme de algo tan atroz. Incluso, el más chiquito jugaba con mi nena de pequeños. Nosotros veíamos que rompían cosas, de traviesos, y por eso les decía 'cada uno a su casa'. Nunca pensé...; bueno, ellos vienen de una familia... el papá le pegaba a la mamá y los chicos sabían venir a jugar acá, ya que no querían jugar frente a su casa porque les daba vergüenza escuchar los gritos”.

La mujer afirmó que “todos tenemos miedo, porque no eran solo ellos, se veían muchos más. Y pasándose cosas... Venían de otros lugares, sobretodo a la nochecita, cuando entrenaban al dogo, al que hacían subir al árbol de afuera, que está todo rayado por las uñas del perro”.

Del fiscal

Las víctimas “están con mucho miedo”

Testimonios. “Estamos esperando si las dos chicas pueden declarar. Esto sería lo ideal; pero hay que esperar porque, además, está el tema psicológico: están con mucho miedo”, comentó el fiscal Marcelo Romero Jardín, refiriéndose a los eventuales testimonios de la Aldana García (18) y Andrea Santa Cruz (23).

Calificación. Fernando Benítez está imputado de tentativa de femicidio, en tanto su hermano y la madre de ambos están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada. Además, a los tres se los acusa por maltrato animal, y la justicia de Garantías habilitó el ingreso de la policía para que sean alimentados los perros.

Plazo procesal. “Ahora tenemos 30 días, porque (la imputación) no es excarcelable y estamos tranquilos para trabajar”, anticipó el representante del ministerio público fiscal, anunciando que se tomará todo el plazo previsto (incluida la prórroga) antes de solicitar a la justicia el dictado de la prisión preventiva.