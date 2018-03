En Instagram: el cambio de look de Carrica y el pedido del cantante de Luceros a una actriz de "La casa de papel"

Los famosos bahienses están cada vez más presentes en Instagram y en las últimas horas los 2 que más dieron que hablar son el rapero Matías Carrica y el cantante de Luceros el Ojo Daltónico, Ignacio Boyo.

El ganador del concurso Elegidos publicó un cambio de look y estallaron los corazoncitos.

Carrica consiguió casi 4.000 me gusta y decenas de comentarios. "Tenés 20 años menos, che", le tiró uno.

Cambio de look! Gracias @mayfariasok!! 😄✂️ Una publicación compartida de Carrica (@matiascarrica) el Mar 28, 2018 at 5:27 PDT

Quisimos compararlo con una foto anterior, pero cuesta encontrar imágenes de él sin gorra (?).

Otro que no pasa desapercibido es Nacho Boyo, de Luceros. Llegó a Instagram hace unos días y le metió con todo.

Hasta le dedicó un mensaje a Tokio, una de las protagonistas de la tan mirada (y charlada, y espoileada) serie española La casa de papel.

"Úrsula (el nombre de la actriz), te lo pido por el amor de Dios, dejá de escribirme, no me busques más... estoy conociendo a alguien y el Chino (Darín) me cae muy bien. Y algo más... culpa tuya ahora todas las chicas se cortan el pelo como Tokio"...

Ah, ya que está Nacho también usó Instagram para adelantar que se viene una fecha con el músico ex Luceros Matías Cuesta...