Del Potro explicó por qué perdió con Isner en Miami: los mejores puntos del partido

El tandilense Juan Martín Del Potro dio sus razones tras perder ante el estadounidense John Isner, en las semifinales del Masters 1000 de Miami, en Estados Unidos.

"Él (Isner) nunca me dejó entrar en ritmo, fue un gran mérito por cómo jugó. Lo bueno para mí es que termino sano y me puedo ir a descansar, con algún dolor pero pudiendo celebrar lo lindo que me fue", explicó Del Potro tras dejar atrás una racha positiva de 15 triunfos consecutivos y dos títulos: ATP 500 de Acapulco y Masters 1000 de Miami.

"Hice un gran esfuerzo en esta gira, donde gané muchos partidos y conseguí resultados espectaculares. Perder en una semi de un Masters es muy bueno, pero parece que si no gano cada torneo que juego no sirve", aseguró Del Potro.

"Ahora voy a ser más selectivo con los certámenes. Es tiempo de cuidar la salud, porque mi cuerpo me lo pide", agregó.

El tandilense, de 29 años, confirmó su presencia en Roland Garros (Francia), el segundo Grand Slam de la temporada, que se juega sobre polvo de ladrillo.

"Voy a descansar y cuando esté preparado saldré a la cancha otra vez. El ranking no es mi objetivo", puntualizó.

En tal sentido, Del Potro explicó que justamente eso es "lo que viene haciendo en los últimos años. Salvo la gira del 2017 porque estaba en la pelea por entrar al torneo de Maestros", aclaró.

"Me pone contento por cómo empecé la temporada. Es un principio de año movido para mí, pero estoy feliz", cerró (Télam y La Nueva.).

Los mejores puntos

Isner estuvo intratable y cerró el juego de forma fabulosa:

La magia de Del Potro: