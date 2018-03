Manu minimizó su récord: "Lo más importante es cada victoria que conseguimos"

Emanuel Ginóbili minimizó el récord logrado anoche como el jugador que más robos suma en la historia de San Antonio Spurs en temporada regular y le dio mayor trascendencia al triunfo logrado ante Oklahoma City Thunder, que puso a la franquicia muy cerca de la clasificación a los playoffs.

"No es el momento de hablar de marcas, dado que lo más importante es cada victoria que conseguimos después de todo lo que tenemos que luchar noche tras noche con las ausencias importantes que hay dentro del equipo", comentó el bahiense.

Wtih 1,389, Manu Ginobili is now the franchise leader in career steals #GoSpursGo pic.twitter.com/J2vE5RET0g