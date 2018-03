La comuna clausuró la obra de colocación de una antena de telefonía

Mientras en el Concejo Deliberante se debate la creación de una nueva ordenanza para regular la instalación de antenas de telefonía celular, una empresa de ese rubro comenzó a construir una torre sin habilitación del Municipio e inspectores clausuraron la obra.

La novedad trascendió luego de que un grupo de vecinos denunciara que en un predio privado, en Rincón al 2900, donde funciona una empresa de transporte, se había empezado a levantar una torre.

“Nos llegó la información de que el dueño de ese terreno había alquilado el lugar a una empresa de telefonía para la colocación de antenas y decidimos contactar a la delegación Las Villas para que tome cartas en el asunto”, contó Rodrigo Castorani, uno de los vecinos del lugar.

Los inspectores de la comuna detectaron que la antena no tenía los permisos municipales para la obra civil y clausuraron de manera preventiva el lugar.

“El problema es que días después vinieron varias camionetas con carteles de una empresa que al parecer estaba al servicio de Claro y siguieron descargando materiales para la antena”, dijo Castorani.

El Municipio volvió a realizar una inspección y pudo comprobar que a pesar de la primera clausura los operarios habían seguido construyendo, lo que generó un nuevo disgusto para los vecinos.

“Decidimos clausurar nuevamente el espacio y el Tribunal de Faltas Municipal ya intervino. En los próximos días deberían citar al dueño del terreno para saber si efectivamente el predio se alquiló para la radicación de antenas de telefonía”, dijo Pablo Aguilera, delegado comunal del sector.

En diciembre se realizó una audiencia pública en el Concejo Deliberante para discutir una normativa elaborada por la Municipalidad, para reemplazar a la aprobada por el legislativo en 2013, que se encuentra judicializada por denuncias de las empresas.

La idea de la gestión del intendente Héctor Gay es que la ciudad vuelva a tener el marco normativo para que las empresas puedan prestar un mejor servicio de telefonía. En la audiencia se expresaron tanto vecinos como representantes de las firmas prestadoras. Incluso del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hicieron sus cuestionamientos y emitieron opiniones, fijando entre sí posiciones antagónicas.

Por un lado están los vecinos y ambientalistas que temen por los efectos de las ondas no ionizantes que emiten las antenas.

De hecho, en la audiencia afirmaron que la exposición continua a esos artefactos produce cáncer y daños al medioambiente.

“La ciencia ya determinó que existe una asociación creíble entre cáncer y radiofrecuencias. Queremos participación en los controles y que los mismos garanticen que no haya daños”, expuso Gladys Girotti, representante de una ONG.

Del otro lado se encuentran las empresas, que pretenden responder al crecimiento de la demanda y mejorar el servicio.

Entre las críticas al proyecto de la comuna señalaron que no permiten ubicar antenas en lugares considerados patrimonio histórico, sobre las alturas máximas permitidas.