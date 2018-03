El vicegobernador habló del conflicto docente y reconoció a LU2 por Radiovisión Deportiva

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, aseguró ayer que Bahía Blanca es una ciudad que figura entre las prioritarias para la mandataria provincial María Eugenia Vidal y se refirió al paro docente anunciado por los gremios, que impedirá el inicio del ciclo lectivo 2018 el lunes. Asimismo, habló sobre el debate por la legalización del aborto que se impulsa desde Cambiemos.

Salvador llegó a la ciudad acompañado por el intendente Héctor Gay tras participar ambos de una reunión de gabinete ampliado con el presidente Mauricio Macri y Vidal. Horas antes estuvo en la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados bonaerense.

A primera hora de la tarde ofreció una conferencia de prensa en el Municipio para luego entrevistarse a solas con “La Nueva”, donde dedicó varios elogios a la gestión Gay y destacó las obras que se realizan en este momento en el parque eólico Corti y en el camino de Circunvalación, entre otras.

--¿Qué le diría al docente que por estas horas se debate entre adherir al paro convocado por los gremios para la semana que viene o ir a dar clases?

--En primer lugar, que reconocemos que los docentes deberían tener mejores salarios y es uno de los objetivos del gobierno poder otorgárselos, pero no podemos ofrecer algo que no estamos en condiciones de cumplir y debemos ser responsables con las cuentas de la provincia. Luego les pediría que sigamos discutiendo el tema pero que no se use a los alumnos como rehenes de este conflicto porque es muy injusto. Hemos mejorado nuestra oferta en varias oportunidades y esperamos seguir dialogando para llegar a un acuerdo.

El dirigente de procedencia radical también hizo referencia a otro de los temas que más se discute por estos días, el de la legalización del aborto.

“Tengo una posición tomada pero como referente de una fuerza política todavía no quiero expresarme. De todas formas me parece correcto habilitar el debate”, sostuvo Salvador.

El dirigente aseguró que Bahía será uno de los centros urbanos prioritarios para la realización de obras en el futuro inmediato.

"Siempre es un gran gusto venir porque que es una comuna que nos llena de orgullo por su administración, sus buenas intenciones y por cómo lleva adelante la gestión el intendente Gay", dijo.

Distinción a LU2

Salvador, asimismo, le entregó un reconocimiento al periodista de esta casa Juan Carlos Meschini por los 50 años de emisión del programa Radiovisión Deportiva.

El proyecto para reconocer al envío que se emite por LU2 había sido presentado por los senadores Andrés de Leo (Cambiemos), ayer presente en la visita a la radio, y Federico Susbielles (Unidad Ciudadana-PJ). El año pasado ya había recibido una distinción del Concejo Deliberante.