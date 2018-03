Talleres Maldonado: la última foto y un futuro ligado a Vaca Muerta

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Finalmente, las peores presunciones se confirmaron y dentro de 12 días, con la desaparición de Ferrobaires, cerrarán sus puertas los talleres de Coronel Maldonado.

Atrás habrán quedado 111 años de historia y también casi 60 empleados ferroviarios que deberán buscar otros horizontes.

Sobre 58 trabajadores de los talleres, 37 aceptaron el plan de retiros voluntarios dispuesto por la empresa y otros 21 seguirán hasta el jueves 15, fecha en la que seguramente serán despedidos.

Hasta ahora no existen demasiadas precisiones sobre el futuro de los talleres, aunque tanto la Municipalidad como el Consorcio de Gestión del Puerto serán los encargados de la custodia de las instalaciones, así como también de las herramientas y material rodante remanente.

Esto es lo único concreto, el resto siguen siendo versiones e intenciones con mayor o menor grado de asidero.

Por ejemplo, se habla del interés de empresarios nacionales junto a otros chilenos en recuperar no sólo las instalaciones, sino de buena parte de lo que es Ferrobaires.

Hijo de alemanes

Como cabeza de este proyecto figuraría el ingeniero Mariano Schroeder -director técnico de Empresas Power Train Technologies (PTT), presente en Argentina, Perú y Chile.

Schroeder es representante de motores MTU, Caterpillar, Cummings, Mercedes Benz en Sudamérica.

La idea es mantener la habilitación que tiene la empresa y explotar un sistema mixto (cargas y pasajeros) en buena parte del territorio provincial, con posibilidad incluso de abarcar zonas de río Negro.

En lo que hace a nuestra región, la intención incluye el ramal Pringles, donde varias estaciones a partir del 15 de marzo quedarán la deriva.

Se trata de una propuesta que toma como puntapié inicial la necesidad de la región bonaerense de recuperar los servicios ferroviarios que prestaba Ferrobaires.

Propone un sistema de transporte por tren que afecte las cargas, las encomiendas y los pasajeros y, según trascendió, se haría cargo de los 21 trabajadores que aún tienen los talleres Maldonado.

Incluso hay quienes sostienen que la iniciativa contempla la posibilidad de prestar asistencia a la eventual apertura de un ramal entre Bahía y Villa Mercedes (San Luis).

También existe interés de Ferrosur en las instalaciones, sobre todo de cara a lo que puede implicar en materia de transportes Vaca Muerta y la casi segura construcción de una vía entre Bahía Blanca y Añelo.

En tal sentido, los talleres se encuentran ubicados en un punto estratégico y sus instalaciones podrían resultar adecuadas para el tipo de tareas que se requerirá.

¿Interés ruso?

A esto debe sumarse el interés de dos empresas rusas.

Días atrás RZD acordó con la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) participar en participar en licitación del ramal Norpatagónico a Vaca Muerta y también la rusa Transmashholding TMH, que con una inversión de U$S 3 millones se hizo cargo de la reactivación de los Talleres Mechita, en el norte de la provincia, pretende participar de un proyecto donde Maldonado puede ser clave.

Pero hasta ahora son sólo proyectos cuya realización dependerá en buena medida de l que disponga el ministerio de Transporte de la Nación.

La historia de una foto

Hoy lo único concreto son las escenas de dolor vividas el miércoles pasado, cuando la mayoría de los empleados concurrió por última vez al taller.

Ese momento fue registrado de manera brillante por el ex basquetbolista y amante del ferrocarril Ariel Scolari, quien escribió:

"Rostros tristes, ojos húmedos, abrazos sentidos y miradas perdidas como preguntando ¿Por qué?" eran el panorama de la mañana en el taller.

"El optimismo había faltado a la cita y la tristeza había inundado con su presencia cada rincón de las instalaciones.

"Visitar cada espacio y ver a los muchachos que estaban guardando lo poquito que tenían para llevarse a sus casa. Un humilde equipo de mate y poco mas eran sus pertenencias".

Luego dijo que los trabajadores le propusieron hacer una foto todos juntos, la misma fotografía que encabeza este suplemento.

"Esta es la foto que nunca hubiese querido sacar. No porque me la pidieran sino porque me había ilusionado con quizás una solución mágica de último momento que parara esta locura...

Una vieja locomotora

"El lugar ideal era delante de una locomotora, justo en el puente de grúa. La GT22 era el fondo para la foto. Esa locomotora que más de una vez había generado dolores de cabeza poder encenderla, pero que era el motivo por el cual todos trabajaban allí.

"Era la última foto todos juntos. La última foto de esa familia ferroviaria que a partir de hoy, el destino desmembraría".

111 años

Los talleres fueron inaugurados en 1907 por la empresa Ferrocarril Bahía Blanca al Pacífico (BAP).

Un año más tarde, en las inmediaciones se construyó la estación Maldonado.

A fines de los '50 los talleres recibieron a las flamantes máquinas Baldwin Lima Hamilton, puntapié inicial para la dieselización de los trenes del Ferrocarril Roca en el País.

Allí también se encuentran las colonias ferroviarias, un conjunto de viviendas destinadas al personal.

Salvo el predio de los talleres, casi todo en las inmediaciones se encuentra usurpado.

De ahí la importancia de no dejar abandonadas a su suerte las instalaciones, tarea que como se dijo podrían ser resguardadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.